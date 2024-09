video suggerito

Conte critica la chiusura del mercato dopo 3 giornate di campionato: “Spero si cambi questa regola assurda” Conte è soddisfatto per la vittoria in rimonta del Napoli per 2-1 sul Parma ma ha mosso una critica molto dura sul fatto che la sessione di calciomercato finisca dopo 3 giornate di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

206 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Conte è soddisfatto per la vittoria in rimonta del Napoli per 2-1 sul Parma. L'allenatore dei partenopei ha parlato così della prestazione della squadra: "Sul gol di Romelu sono andati in campo per dire di tornare a centrocampo perché c'erano ancora dieci minuti per vincere. È stata una prestazione di cuore contro un'ottima squadra con dei buoni giocatori che vanno bene in pressione. Potevamo fare molto meglio. Prendiamo questi tre punti sapendo che ci sarà da lavorare".

Il tecnico salentino ha mosso una critica molto dura sul fatto che la sessione di calciomercato finisca dopo 3 giornate di campionato: “Dopo quest'assurdità del mercato che finisce con tre giornate di ritardo, perché ti ritrovi ad allenare giocatori che andranno via, e aspettare altri che arriveranno e non hai mai allenato. Mi auguro che, visto che il calcio è competizione, si cerchi di cambiare questa regola. lo dico per tutti perché è molto difficile. Oggi oltre Lobotka e Anguissa non avevamo nessun centrocampista, perché Iaccarino e Saco sono andati in prestitto ieri che era lultimo giorno, questo non va bene. In futuro – visto che sono tutti attenti a cambiare i format e le regole – mi auguro che questa regola cambi, non ci permette di lavorare. Oggi Lukaku è entrato con due allenamenti, lo stesso Neres è arrivato da pochissimo. Ora proveremo a sfruttare questa sosta, ma McTominay e Gilmour andranno in nazionale e ci tornano la settimana prossima. Ma comunque onore a questi ragazzi che non hanno mollato e hanno dato tutto".

Romelu Lukaku e Zambo Anguissa hanno permesso a Conte di trovare la seconda vittoria di fila dopo quella sul Bologna: ora il Napoli ha sei punti dopo tre giornate e si porta al quarto posto in attesa che si completi la giornata.

Sul mercato fatto dalla società partenopea ha affermato: "Sono arrivati giocatori forti da un mercato che è stato difficile e a tratti bloccato. Sono arrivati per riempire le caselle e sono contento del lavoro fatto dal club. Certo che se ci fosse stata la cessione di Osimhen avremmo completato meglio la situazione".