Contatto Zidane-PSG, furiosa smentita: “È ridicolo, Pochettino non andrà via” Il PSG rompe il silenzio sulla vicenda che vedrebbe l’addio di Pochettino come allenatore e l’arrivo di Zidane. Il club francese è furioso sulla questione: “È ridicolo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

In Francia da giorni si rincorrono le voci su un possibile addio anticipato di Mauricio Pochettino. L'attuale allenatore del PSG sarebbe entusiasta infatti di intraprendere il nuovo percorso al Manchester United dopo l'esonero di Solskjaer. Indiscrezioni, voci e parole che non hanno però mai trovato conferma con il club francese che è sempre rimasto in silenzio fino a questo momento. Dopo il presunto incontro del PSG con Zinedine Zidane come sostituto dello stesso Pochettino, è stato il difettose sportivo del club, Leonardo, a smentire tutto e chiudere qualsiasi tipo di illazione sull'argomento.

"Mauricio Pochettino non ha mai chiesto di lasciare il PSG" ha tuonato Leonardo attraverso l'agenzia AFP. Il brasiliano ha anche smentito le voci secondo cui il PSG si fosse avvicinato all'ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, affermando di non aver avuto "nessun contatto" con il francese. In settimana infatti i media britannici avevano insisto con forza parlando della possibilità che l'ex allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, potesse essere convinto a lasciare Parigi e unirsi al Manchester United a metà stagione.

Leonardo ha voluto fare il punto della situazione rompendo il silenzio: "Penso che sia importante chiarire la situazione vista la quantità di false informazioni che circolano – ha detto – Mauricio Pochettino è sotto contratto con il club fino al 2023″. Parole che spengono definitivamente qualsiasi tipo di dubbio sulla questione. "Non vogliamo che Pochettino se ne vada. Non ha mai chiesto di andarsene e nessun club ci ha contattato in merito a lui". Ci sono state infatti diverse voci consistenti secondo cui Pochettino fosse infelice nella capitale francese. Ad inizio stagione, prima dell'ingaggio di Nuno Espirito Santo, poi esonerato, Pochettino era stato anche accostato nuovamente per un ritorno agli Spurs all'inizio.

Il possibile ritorno in Inghilterra, ma questa volta al Manchester United, secondo la stampa britannica, avrebbe però stuzzicato lo stesso Pochettino che è stato invece blindato da Leonardo. I media francesi hanno però rincarato la dose in settimana sostenendo con forza che ci fosse stato, alla presenza dello stesso Leonardo, un incontro segreto con Zidane in un hotel a Parigi e che le trattative sono in corso da diverse settimane. "E' ridicolo immaginare che un incontro con Zinedine Zidane possa aver avuto luogo in un grande albergo di Parigi sotto gli occhi di tutti – ha tuonato Leonardo – Abbiamo molto rispetto per Zinedine Zidane, per quello che ha fatto come giocatore e allenatore, ma posso dirvi molto chiaramente che non c'è nessun contatto e che non c'è stato nessun incontro con lui".