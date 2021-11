Pochettino può mollare subito il PSG per il Manchester United: è sfinito da Messi, Neymar e Mbappé Dopo l’esonero di Solskjaer, il Manchester United sta cercando un nuovo allenatore e tra i candidati c’è addirittura il tecnico del Psg Mauricio Pochettino.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United dopo il pesante ko con il Watford ha esonerato Solskjaer, che lascia dopo tre anni e senza trofei. In questo momento il tecnico dei Red Devils è Michael Carrick, già vice di Mourinho e Solskjaer che guiderà la squadra ad interim. I dirigenti inglesi sono alla ricerca di un nuovo allenatore, di nomi se ne fanno tanti e tra questi a sorpresa c'è anche quello di Mauricio Pochettino, che secondo alcuni media britannici potrebbe lasciare subito il Psg e dire sì allo United.

L'indiscrezione pubblicata dal Daily Mail è clamorosa, nonostante si sappia da anni che lo United abbia un debole per Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino, che per tanti anni ha guidato gli Spurs, dallo scorso gennaio è il tecnico del Paris Saint Germain, la squadra con il maggior numero di talenti al mondo. Ma si sa che non è facile gestire tanti campioni e proprio la difficoltà a gestire uno spogliatoio con così tante stelle, che non vanno sempre d'accordo, potrebbe portare l'allenatore sudamericano a lasciare subito il Psg di Messi, Neymar e Mbappé.

Non sarebbe semplice la trattativa, perché poi a quel punto sarebbe lo stesso Psg a dover trovare un allenatore, ma la tentazione di Pochettino sembra molto forte e il Manchester United, mentre cerca di blindare la qualificazione agli ottavi di Champions League martedì, continua a sondare pure Pochettino. Sicuramente i Diavoli Rossi sanno che, nonostante i tanti campioni in rosa, non sarà facile trovare un allenatore. Zidane è il prescelto, ma nicchia. Il nome di Rodgers è sempre molto caldo, ma bisognerebbe ‘scipparlo' al Leicester. Poi c'è il solito Rangnick, che però considerate le sue idee non avrebbe vita facile con CR7, sullo sfondo anche Blanc. E a priori non si può escludere che il tandem formato da Carrick e Fletcher non resti in sella fino al termine della stagione.