Manchester United sempre più giù, Red Devils travolti dal Watford di Ranieri Watford-Manchester United 4-1. Grandissimo successo per Claudio Ranieri, che manda al tappeto i Red Devils e che fa traballare tantissimo Ole Gunnar Solskjaer.

A cura di Alessio Morra

Il Watford fa una grande impresa, una delle tante di Claudio Ranieri, e manda all'inferno i Diavoli Rossi. Il Manchester United perde un'altra partita e continua a sprofondare in classifica. Il Chelsea, leader in Premier League, ha un vantaggio di 12 punti dopo dodici giornate su Ronaldo e compagni.

In balia delle onde per tutto il primo tempo il Manchester che viene graziato in apertura da Sarr. Perché il 23enne attaccante senegalese sbaglia due volte lo stesso rigore. Il primo lo calcia male, ma c'è un'irregolarità e l'arbitro Moss lo fa ripetere. De Gea para pure quello. Ma il Watford corre e domina e il primo tempo lo chiudono in vantaggio di due gol. King firma l'1-0 al 28′, proprio Sarr raddoppia a un minuto dall'intervallo, l'attaccante dopo il gol si scusa con i tifosi per il rigore fallito.

Ranieri sa benissimo che la ripresa sarà molto complicata, e lo è per il Watford. Solskjaer si decide finalmente a far giocare van de Beek, che sciorina calcio e sfrutta soprattutto un assist meraviglioso di Ronaldo. 2-1 al 51′. Una quarantina di minuti per trovare il pari per lo United che attacca senza troppo criterio, van de Beek escluso, ma vede complicare i propri piani quando viene espulso per doppia ammonizione Maguire, lontano anni luce dalla versione deluxe degli Europei. Ronaldo ci prova, segna, ma è in fuorigioco. Gol annullato. Il finale è tutto dei ‘Calabroni' che non soffrono più quando Joao Pedro al 92′ con un tiro potente fa passare il pallone sotto le gambe di De Gea. Bravo Ranieri che batte lo United, che è tremendamente in difficoltà in campionato, quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. E al 95′ il risultato diventa più pesante per il Manchester, Dennis firma il poker. 4-1 del Watford, Ranieri conquista tre punti pesanti e prestigiosi.