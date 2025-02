Consigli per l’asta di riparazione al fantacalcio, chi prendere e chi svincolare dopo il mercato invernale

video suggerito

Il calciomercato invernale è terminato, ora è il tempo dell'asta di riparazione del fantacalcio. Sono giorni frenetici questi per chi gioca, gioisce e si dispera durante i lunghi weekend. Perché da tempo si studiano tutti i nuovi arrivi, si prova a capire tra chi già era in Serie A chi potrebbe essere utile alla causa e, cosa non da poco, si prova a capire chi tagliare. Si guardano il tabellone di mercato e le nuove formazioni titolari. Perché l'ombra dell'errore e del pentimento è sempre dietro l'angolo. Kolo Muani ha già segnato tre gol e sarà uno dei più ricercati, così come gli attaccanti del Milan Santiago Gimenez e Joao Felix, ma i nomi su cui puntare sono tantissimi.

Chi prendere all'asta di riparazione del fantacalcio

Intanto, ognuno deve pensare al proprio budget. Chi ha perso Kvaratskhelia, così come chi ha perduto per infortunio Bremer e Zapata si trova con molti più soldi. E il budget è sempre fondamentale, soprattutto perché di giocatori da prendere ce ne sono a bizzeffe, ma chiunque vorrebbe puntare probabilmente sui due bomber: Kolo Muani e Gimenez, uno della Juve e l'altro del Milan. Poi c'è Joao Felix. Questi sono i nomi più forti in assoluto. Ma il Milan ha preso pure Kyle Walker, che può essere per ogni difesa un grandissimo rinforzo. Ma si può pescare anche tanto da chi era già in Serie A.

Tradizionalmente le aste per creare le squadre si tengono nel mese di settembre. C'è chi poi apre delle finestre di mercato e chi le riduce all'osso. Ciò fa sì che restino fuori diversi calciatori che sin dall'inizio sono acquistabili, ma che con il corso del tempo si fanno notare e diventano giocatori appetibili.

I difensori da prendere all'asta di febbraio

Tra i portieri non c'è molto. Napoli e Roma hanno un nuovo secondo portiere, ciò fa sì che chi aveva fatto l'abbinata ha la necessità di comprare il secondo, anche se trovarsi un titolare (nel caso di Caprile) in un altro club non è male. Stankovic subisce tanti gol, ma prende voti eccezionali, poteva essere utile, ma ha subito infortunio nell'ultima partita di campionato.

Alberto Costa è un difensore della Juventus.

La difesa invece è il reparto che permette il maggior numero di movimenti. In primis perché oltre a Walker, sono sbarcati in Serie A Kelly e Alberto Costa (entrambi della Juventus), così come Rensch della Roma ma pure Alex Valle, passato dal Barcellona al Como. Hanno cambiato squadra Biraghi (Torino), Palacios (Monza), Vogliacco (Parma), Vojvoda (Como).

Nadir Zortea ha segnato 5 gol in questa Serie A.

Poi ci sono quelli che in corso d'opera hanno mostrato valore e che magari, in alcuni fantacalcio, non sono stati presi in considerazione e a questo identikit, come i difensori del Cagliari Zappa (doppietta al Milan) e Zortea (5 gol), quello del Parma Delprato (4 reti), ma anche Jean che emerso giocando nel Lecce, Borna Sosa e Maripan, partito maluccio ma che ha preso le contromisure agli attaccanti della Serie A.

I centrocampisti da acquistare all'asta di riparazione

Il Torino ha riportato in Italia Elmas e Casadei, entrambi sono da segnare in rosso. Sia l'ex Napoli che l'ex Chelsea sono centrocampisti goleador. E poi c'è Diao, che gioca con il Como ed ha già realizzato due gol. Nome, per molti, già bruciato. Tra i centrocampisti c'è anche Renato Veiga della Juventus.

Si può pescare, tanto e bene, anche con chi è già in Serie A, sempre che qualcuno con l'occhio lungo non abbia fatto prima. L'elenco comprende in primis Folorunsho, giocatore della Fiorentina, nel giro della Nazionale, ma che al Napoli era una riserva. Poi Fadera del Como e Anjorin dell'Empoli, oltre a Urbanski e Felici del Cagliari, che ha il posto fisso, Zerbin che gioca con il Venezia, ma anche Ekkelenkamp dell'Udinese.

Kolo Muani e Gimenez i nomi più pesanti tra gli attaccanti

Per l'attacco il discorso è semplice. Chi ha tanti soldi da spendere proverà a puntare su Kolo Muani o Gimenez, o su Joao Felix. Chi non ha un grande budget deve essere oculato perché tanti attaccanti di livello in giro non ce ne sono. Quindi occhi aperti e niente decisioni affrettate. Sempre per il famoso discorso delle aste settembrine chi ha lasciato fuori Dominguez e Odgaard del Bologna può puntare su di loro. Pierotti con il Lecce è fresco di doppietta. Il Como ha portato in Italia il greco Douvikas.

Tre gol in due partite di Serie A per il francese Kolo Muani.

Chi svincolare dopo il calciomercato di gennaio

Da tagliare come portiere c'è Okoye dell'Udinese, fuori per infortunio. Pure chi aveva puntato su Gollini può tagliarlo, o scambiarlo con chi vuole avere in rosa anche il vice Svilar. Tra i difensori da poter tagliare al fantacalcio c'è senz'altro Emerson Royal: delusione totale, che sembrava a un passo dalla cessione che non c'è stata a causa di un serio infortunio che lo terrà ai box fino a marzo. Pablo Marì è passato dal Monza alla Fiorentina, sarà il quarto centrale e non dovrebbe vedere molto il campo avendo davanti Ranieri, Pongracic e Comuzzo. Pure Sergi Roberto ha fatto poco e potrebbe essere svincolato.

Tanti centrocampisti possono essere oggetti di scambi

Per i centrocampisti invece l'elenco dei deludenti è lunghissimo. Non è automatico che chi ha deluso debba essere tagliato a priori. Perché intanto c'è tempo per ribaltare l'annata e poi c'è sempre la possibilità di effettuare degli scambi. Nell'elenco dei centrocampisti al di sotto delle aspettative vanno inseriti i nomi di Douglas Luiz, pagato tantissimo dalla Juventus, ma pure di Loftus-Cheek (Milan) e Colpani (Fiorentina).

Douglas Luiz ha altamente deluso le aspettative.

Anche Lorenzo Pellegrini ha fatto poco, non ha inciso ma è sempre il capitano della Roma e un giocatore di talento. Deludente Gaetano (Cagliari), così come Fabbian (Bologna) e Kastanos (Verona), poco utilizzati. L'arrivo di Sottil e Joao Felix chiude le porte a Chukwueze (Milan).

Riflessioni importanti per gli attaccanti da svincolare o scambiare

Per quanto riguarda l'attacco il discorso è complicatissimo. Gli attaccanti di livello sono molti pochi. Quindi fare una scelta netta non è semplice, ma nel fantacalcio come nella vita vera a volte bisogna scegliere: o si o no, pure se la posta è grossa. Noslin sembrava potesse fare di più, così come Bonny, entrambi il campo lo vedono poco. Taremi ha fatto pochissimo, ma è pur sempre un calciatore dell'Inter, così come Arnautovic. E se i nerazzurri andranno molto avanti nelle diverse competizioni non potranno giocare sempre Lautaro e Thuram. Rebic è da svincolare. Soulé invece è un punto interrogativo. Perché l'argentino ha deluso tremendamente con la Roma, ma è un giocatore di talento e Ranieri è pronto a farlo tornare su buoni livelli.