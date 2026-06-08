Consigli Fantamondiale 2026, i giocatori da prendere e le formazioni titolari delle 48 nazionali

Giovedì 11 giugno prendono il via i Mondiali 2026 che termineranno il 19 luglio. Inizia anche il fantamondiale e le scommesse. Tutte le certezze da bonus e le sorprese.

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I Mondiali 2026 prenderanno il via giovedì 11 giugno. La grande attesa è finita. L'occasione giusta per vedere all'opera negli Stati Uniti, Messico e Canada i tanti campioni del calcio internazionale. Con l'inizio della competizione però è partito anche il fantamondiale e le scommesse. Grande attesa dunque per capire quali siano i calciatori da prendere nella propria rosa a partire dai portiere fino ad arrivare agli attaccanti. Non sarà facile viste le 48 squadre che si sfideranno in questo torneo. Dall'eterno Ochoa ai vari Kane, Mbappé, Yamal, Messi e Vinicius, l'elenco è decisamente lungo e le scelte vanno ponderate nel miglior modo possibile, specie per andare a caccia delle sorprese.

È dunque arrivato il momento di studiare la strategia perfetta per l'asta del Fantamondiale. Con così tante partite e nazionali, la gestione del budget e la divisione tra certezze assolute, "buoni giocatori da bonus" e scommesse faranno tutta la differenza. La prima strategia? Nei tornei brevi, il portiere deve subire meno gol possibili nella fase a gironi per garantirti il passaggio del turno modificatore. E anche per questo la prima scelta tra i pali potrebbe subito essere determinante per proseguire il gioco.

Dibu Martinez tra i portieri top dei Mondiali.

Tra i portieri Dibu Martinez è la certezza ma occhio alla sorpresa Turner

Emiliano Martinez dell'Argentina è sicuramente il re assoluto dei tornei corti considerata la sua etichetta da para-rigori e leader difensivo. Subito dietro ci sono Diogo Costa (Portogallo) e Alisson/Ederson (Brasile), coperti da difese quasi impenetrabili nei gironi. Mike Maignan (Francia) vanta una solidità difensiva spaventosa. Il portiere francese non solo subisce pochissimo, ma ha una reattività tale da garantire il 6.5 o il 7 in pagella. Chi può garantire invece buone prestazioni, voti e passaggio del turno è anche la Svizzera che può contare su una difesa solidissima.

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Il loro portiere (Sommer o Kobel) ha un prezzo accessibile, e può rappresentare un ottimo colpo. Occhio anche a Jan Oblak (Slovenia), che di parate ne fa tantissime e garantisce voti alti. La sorpresa può essere Matt Turner (USA). Giocando in casa, gli Stati Uniti avranno una spinta enorme nel girone. Costa poco ed è un ottimo elemento da alternare. Da non sottovalutare anche Suzuki: il portiere del Parma può essere un'autentica scommessa. Mathew Ryan (Australia) invece non gioca in una top, ma l'Australia è quadrata così come Lawrence Ati-Zigi (Ghana) dotato di riflessi felini e propensione a esaltarsi contro le big. Un occhio particolare va dato anche a Abruzhese/Devis Vásquez (Colombia) caratterizzati da una solida difesa.

Nuno Mendes del Portogallo può portare bonus.

I difensori da prendere: Theo, Nuno Mendes e Hakimi le certezze

La certezza di questi Mondiali può essere sicuramente Virgil van Dijk (Olanda) o Ruben Dias (Portogallo) considerati come pilastri del modificatore. Bonus pesanti invece potrebbero portarli Alfonso Davies (Canada) che gioca praticamente in attacco nella sua nazionale, così come Achraf Hakimi (Marocco), una certezza assoluta sulla fascia destra e che conosciamo benissimo dai tempi dell'Inter e oggi nel PSG perfetto di Luis Enrique. Theo Hernandez (Francia) sulla fascia sinistra francese è chiaramente un top di questi Mondiali, una locomotiva.

In nazionale gioca con enorme libertà offensiva, combinando spesso con Mbappé. Costa molto, ma garantisce gol e assist come un centrocampista d'attacco. Se il budget lo consente, chiaramente Dumfries dell'Olanda e Nuno Mendes del Portogallo sono assolutamente elementi da prima fascia che possono andare avanti nel torneo. Un altro difensore da considerare come possibile garanzia di bonus è Maxim De Cuyper (Belgio) il quale spinge tantissimo e crossa divinamente, e può essere uno dei migliori terzini low-cost del torneo. Occhio anche a Gabriel Magalhees (Brasile) e Jonathan Tah (Germania), sempre pericolosissimi saltatori sui calci d'angolo.

Per quanto riguarda le sorprese invece, da non escludere sicuramente Yerry Mina (Colombia), che nei Mondiali si trasforma storicamente in un attaccante aggiunto sulle palle inattive, e Marc Cucurella (Spagna), che nelle grandi manifestazioni con le Furie Rosse esalta il suo rendimento. Ma al fantacalcio si sa, la sorpresa in tal senso è determinante. Jon Aramburu (Venezuela) potrebbe essere una di queste. Si tratta del terzino destro della Real Sociedad che in nazionale si trasforma poiché dotato di una spiccata tendenza agli assist. Da non sottovalutare anche Sugawara/Hiroki Ito (Giappone). Due difensori che garantiscono voti e prestazioni quasi sempre impeccabili insieme a Jackson Porozo dell'Ecuador.

Bellingham certezza del centrocampo dell’Inghilterra e al fantamondiale.

Da Vitinha a Bellingham passando per Wirtz e McTominay: centrocampisti da sogno

L'attenzione si fa maniacale poi quando si parla di centrocampisti. In questo caso entrano in ballo ulteriormente le big, salvo sorprese. Le Certezze sono sicuramente rappresentate da Florian Wirtz della Germania e Dani Olmo (Spagna), quest'ultimo già trascinatore assoluto all'Europeo. Se la Norvegia è presente – e l'Italia lo sa benissimo – Martin Odegaard è il faro totale della squadra. Licenza di bonus ce l'hanno sicuramente Declan Rice (Inghilterra) e Vitinha (Portogallo) sono nomi da non farsi sfuggire.

Impossibile non tuffarsi anche su Jude Bellingham (Inghilterra) ovvero il fulcro totale della nazionale dei Tre Leoni. Ha tempi di inserimento unici al mondo e un'attitudine da attaccante aggiunto. Nella Germania invece, inutile nascondersi dal fatto che Jamal Musiala sia l'elemento in più capace di far svenare i tanti fantallenatori. Su tutti c'è però Olise della Francia, autentica stella di questi Mondiali al pari dei vari McTominay e Calhanoglu che conosciamo benissimo visto che provengono dalla nostra Serie A.

Ma a fare la differenza sono anche i centrocampista di inserimento come Tijjani Reijnders (Olanda) il quale in nazionale gioca molto più vicino alla porta rispetto al club ed ha il tiro facile. Paulinho (Brasile) è un altro centrocampista con un feeling pazzesco per il gol e potrebbe costare meno dei primissimi top. Guler, Pulisic e Lee Kangin sono altri validi elementi. Tra le sorprese c'è anche Kendry Paez (Ecuador), un talento cristallino classe 2007 che ha già in mano le chiavi della sua nazionale. Per i nostalgici delle scommesse romantiche, James Rodríguez (Colombia) si trasforma letteralmente quando indossa la maglia dei Cafeteros: una scommessa da pochi crediti che può svoltare il reparto.

Tra gli "sconosciuti" va segnalato senza alcun dubbio Gilberto Mora (Messico). Il classe 2008 è il giocatore più giovane del Mondiale e ha tutti gli occhi del paese addosso. Ma non è il solo. Anche Janes Kristn della Bosnia e Abdukodir Khusanov dell'Uzbekistan possono rappresentare delle ottime intuizioni acquistabili con pochi crediti.

Mbappé la stella, il primo slot dei Mondiali in attacco.

Tra gli attaccanti Mbappé è la stella ma le sorprese non mancano

Qui non si bada a spese. Nelle prime tre partite del girone, queste macchine da gol affronteranno difese sulla carta molto più deboli: le goleade sono dietro l'angolo. In primis i fantallenatori sicuramente si daranno battaglia per prendere Kylian Mbappé (Francia) per cui di certo non servono presentazioni. Capocannoniere dell'ultimo Mondiale, è il giocatore più devastante negli spazi aperti. Va preso senza esitare. Harry Kane dell'Inghilterra invece oltre ad essere un bomber dell'area di rigore è anche rigorista e rispetto a Mbappé potrebbe costare leggermente meno, diventando un affare "strategico".

Con il Brasile inserito nel girone con Marocco, Haiti e Scozia, la velocità di Vinicius invece sulla fascia sinistra farà saltare i banchi, specialmente contro le retroguardie meno rapide. È l'uomo copertina della Selecao e di prima fascia in questo fantamondiale. Nell'Argentina chiaramente le due stelle sono Lionel Messi e Lautaro Martinez. Due giocatori atomici. Messi gestisce i ritmi (e i piazzati), mentre Lautaro è in uno stato di grazia realizzativa spaventoso quando veste l'Albiceleste. Entrambi sono da considerare "primo slot" assoluto nel tuo attacco.

Messi intramontabile primo slot insieme a Cristiano Ronaldo.

Tra i primi slot c'è chiaramente anche Yamal che nonostante gli acciacchi vuole essere protagonista con la sua Spagna al pari di Dembélé con la Francia e Raphinha col Brasile. A questi Mondiali però di certo non si può non menzionare Cristiano Ronaldo che nonostante l'età sta mostrando di essere assolutamente ai livelli dei top in attacco restando il fulcro della manovra offensiva del Portogallo. E se la Svezia si affida a Gyokeres e la Turchia alle intuizioni di Yildiz che nell'attacco rappresentano garanzia di gol e bonus, non possiamo non prendere in considerazione anche Doué con la Francia e Salah, faro dell'Egitto come Havertz per la Germania.

L'altra certezza è Erling Haaland che con la sua Norvegia sa far male quasi ai livelli del Manchester City, come dimostrato anche contro l'Italia. Da primo slot sicuramente insieme a Donyell Malen (Olanda), spesso sottovalutato, ma negli spazi larghi e a partita in corso devastante come dimostrato nella seconda parte di stagione alla Roma. Youssef En-Nesyri del Marocco è un attaccante da prendere vista anche la crescita della sua nazionale. Un giocatore che sui palloni aerei è una sentenza.

Sorprese? Dujuan Richards (Giamaica) è uno di quegli attaccanti che possono fare male in contropiede. Richards, scuola Chelsea, è una scommessa intrigante. Con lui da considerare anche Abbosbek Fayzullaev dell'Uzbekistan da poter prendere a pochi crediti insieme a Ueda, il bomber del Giappone, e Amoura che ha segnato ben 10 goal nelle qualificazioni con l'Algeria.

Le formazioni titolari