Consigli fantacalcio, guida all'asta di riparazione dopo il calciomercato invernale I consigli del fantacalcio in vista dell'asta di riparazione dopo il calciomercato invernale. Djalo e Angelino i pezzi pregiati in difesa mentre in attacco Belotti e Yildiz sono i colpi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calciomercato invernale si è concluso. La sessione di gennaio ha portato a diverse squadre di Serie A i colpi necessari per rinforzare le proprie rose. Un effetto domino che ha i suoi effetti anche sul fantacalcio che ora entra nel vivo con l'asta di riparazione. Poche le operazioni degne di nota tra portieri. Diversi invece sono stati i colpi in entrata soprattutto in difesa da parte di squadre in lotta per non retrocedere o a metà classifica. Da Mina al Cagliari passando per Jerome Boateng e Pellegrino alla Salernitana finendo con Lovato al Torino. Tra le big occhi puntati su Djalo alla Juve e soprattutto Angelino alla Roma che in ottica bonus può fare benissimo.

Tra i centrocampisti sicuramente c'è da fare una riflessione su Zerbin al Monza e Basic alla Salernitana. Ma soprattutto la grande novità è rappresentata da Carlos Alcaraz della Juventus. In questo senso da capire quale sarà il suo utilizzo nell'undici titolare dei bianconeri. Le incognite sono rappresentate da Traoré e Dendoncker al Napoli al pari di Buchanan all'Inter. In attacco invece il nome di Belotti è quello attorno a cui sicuramente ruoterà il mercato di riparazione che coinvolgerà inevitabilmente anche Beltran. Questi alcuni consigli sull'asta di riparazione del fantacalcio e i nomi dei giocatori esplosi in questi primi 6 mesi e non considerati nell'asta estiva.

Angelino, nuovo acquisto della Roma in difesa.

I consigli in difesa: Djalo e Angelino i pezzi pregiati

Il colpo più importante in difesa è sicuramente rappresentato da Tiago Djalo alla Juventus. Il giocatore può mettere a rischio la titolarità soprattutto di Gatti che nel terzetto arretrato completato da Bremer e Danilo sembra essere quello più a rischio per lasciare posto al portoghese. Da prendere in caso di necessità in difesa ma senza svenarsi, meglio se in coppia con Gatti. Tra i nuovi arrivati Faraoni alla Fiorentina si è presentato subito con un assist e dopo un inizio di stagione ai margini del Verona pare avere già convinto Italiano che potrebbe comunque alternarlo con Kayode. Ottimo ma coprendosi con una difesa già titolare. Chi avesse invece Mazzocchi già in rosa, il consiglio è tenerlo anche al Napoli. L'esterno ha giocato spesso anche a sinistra alla Salernitana e dunque ha più possibilità di essere schierato in campo da Mazzarri non per forza al posto di Di Lorenzo. Da escludere il suo svincolo.

Tiago Djalo, nuovo difensore della Juventus.

Il giocatore più ambito in difesa in quest'asta di riparazione è sicuramente Angelino capace di garantire gol e assist. Dieci sono stati gli assist nella scorsa stagione per il terzino sinistro spagnolo con la maglia dell'Hoffenheim in Bundesliga. Kristensen e Spinazzola (quest'ultimo anche sacrificabile per essere ceduto) rischiano il posto sulla fascia mancina. Il consiglio non è solo quello di svincolarli ma cercare anche di prendere in coppia Angelino con uno dei due attuali esterni mancini giallorossi. Tra le "piccole", occhi puntati su Kumbulla al Sassuolo ma anche Boateng e Pellegrino alla Salernitana che potrebbero essere sicuramente titolari o almeno avere una certa continuità in termini di presenze in campo.

A un credito le scommesse invece potrebbero essere Zanoli alla stessa Salernitana, Zortea al Frosinone, ma anche Huijsen della Roma così come Spence al Genoa. Quest'ultimo può essere una gradita sorpresa in termini di bonus. Tra i giocatori che hanno invece avuto un'evoluzione dall'estate a oggi, sicuramente tra gli svincolati potrebbe esserci Luca Ranieri che alla Fiorentina è diventato quasi inamovibile nell'undici titolare di Italiano. Stesso discorso per Calafiori che rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un titolare fisso dal 6 (quasi sempre) assicurato. Per chi avesse Terracciano da inizio stagione il consiglio è di dargli fiducia al Milan ma solo se coperti altrimenti svincolarlo poiché il rischio è che il minutaggio possa essere basso o altalenante rispetto a quanto visto inizialmente al Verona.

Carlos Alcaraz, il nuovo acquisto della Juventus.

Alcaraz stuzzica tra i centrocampisti: Traoré e Carboni le sorprese

Carlos Alcaraz è sicuramente il pezzo pregiato di questa asta di riparazione del fantacalcio a centrocampo. Tra i giocatori arrivati in quella posizione, è quello che potrebbe avere maggiori possibilità di giocare. Non rischiano il posto i vari Rabiot e McKennie, così come Locatelli, ma sicuramente Allegri lo utilizzerà molto per sfruttare al meglio i suoi inserimenti. Si può prendere anche spingendosi oltre con qualche credito in più. Stesso discorso per Hamed Traoré del Napoli.

Qualità indiscutibili per lui anche se c'è da capire quale sarà la tenuta fisica dell'ex Sassuolo che in neroverde aveva garantito gol e assist. Buono ma con un centrocampo piuttosto titolare e senza svenarsi troppo. A un credito si può prendere invece Dendondker come vice Lobotka. Ottimo per chi ha in rosa proprio lo slovacco. Dal Napoli invece Gianluca Gaetano va al Cagliari. Un autentico titolare da prendere anche senza spendere troppo. Può anche essere acquistato da solo e potrebbe fortemente compromettere la titolarità di una delle attuali mezzali dei sardi.

Nicolas Viola, fantasista del Cagliari.

Tra i giocatori esplosi invece in questi primi 6 mesi alcune leghe possono avere tra gli svincolati giocatori del calibro di Viola del Cagliari. Il fantasista dei sardi è consigliatissimo anche se non sempre titolare. Ranieri quando possibile lo utilizza come primo cambio e spesso regala gol e assist. Stesso discorso per Carboni del Monza da prendere ma senza svenarsi. Payero all'Udinese si sta invece alternando molto a Samardzic e potrebbe essere anche preso come doppione del fantasista friulano. Zurkowski all'Empoli è tornato segnando 4 gol in 2 partite.

Con Nicola può dare continuità di rendimento importante anche se, dato il suo inserimento esplosivo in Toscana, può essere pagato tanto all'asta. Una scommessa senza svenarsi molto può essere proprio Zerbin che dopo l'ottima prova offerta col Napoli in Supercoppa può essere una buona soluzione in squadra dopo il suo trasferimento al Monza a patto che sia acquistato con un centrocampo già abbastanza forte e titolare.

Nel caso in cui qualche fantallenatore a inizio stagione avesse scommesso su Fabbian del Bologna il consiglio è quello di non svincolarlo dato che nello scacchiere tattico di Thiago Motta sta trovando sempre più spazio, anche da subentrato. Stesso discorso per Kastanos che Inzaghi ha scoperto essere fondamentale negli automatismi tattici della Salernitana ed è considerato tra i titolari o come primo cambio. In entrata invece dal mercato estivo sicuramente Oudin del Lecce era passato in sordina e ora è diventato il faro della squadra salentina. Con un investimento non altissimo si può compare.

Belotti, il grande colpo della Fiorentina in attacco.

Belotti pezzo pregiato tra gli attaccanti: Yildiz il colpo

Andrea Belotti in attacco è il grande colpo che all'asta di riparazione può spostare gli equilibri. Difficile immaginare che nelle leghe con più squadre possa essere rimasto svincolato dall'estate. Il Gallo nella maggior parte dei casi è stato preso in coppia con Lukaku alla Roma. In questo senso ogni fantallenatore potrà beneficiare di avere in squadra sia la punta dei giallorossi che quella della viola. Di conseguenza occhi puntati su Beltran e Nzola.

Il consiglio non è quello di svincolarli ma cercare di capire se la riduzione del loro minutaggio dopo l'arrivo di Belotti possa creare dei problemi con il rischio di giocare con un attaccante in meno ogni turno di campionato. In tal senso meglio integrare il reparto con un altro attaccante non di spessore ma di sicura titolarità. Tra le big l'altro acquisto di spessore, ovvero Ngonge, può essere tenuto in rosa anche se al Napoli. Al Verona avrebbe avuto una sicura titolarità ma in azzurro può essere preso da chi ha in rosa Kvara. Per chi fosse alla ricerca invece di un attaccante da prendere per rinforzare il proprio reparto, il consiglio potrebbe essere quello di optare per un giocatore come Kenan Yildiz.

Yildiz tra i pezzi pregiati dell'asta di riparazione.

Sicuramente svincolato in diverse rose può essere preso anche da chi ha in rosa già uno tra Kean e Milik. È indubbiamente il pezzo pregiato di questa asta di riparazione e potrebbe andare via a prezzi molto alti ma ne vale la pena considerando che gioca in una big. Nell'attacco bianconero il consiglio è comunque quello di non svincolare nessuno anche perché le condizioni di Chiesa e Kean potrebbero portare il reparto offensivo bianconero a ruotare molto. Nella lista dei nuovi attaccanti arrivati a gennaio può rappresentare un colpo importante quello di Vitinha. Anche da solo, senza necessariamente l'obbligo di avere in rosa uno tra Gudmundsson e Retegui.

Il portoghese può trovare il suo spazio al pari di Niang all'Empoli che può scalzare le gerarchie nell'attacco dell'Empoli. In tal senso Cambiaghi potrebbe anche essere sacrifica12to come svincolo per arrivare al francese. Castro al Bologna può essere invece un'ottima alternativa a Zirkzee e dunque consigliato per chi avesse proprio la punta degli emiliani in rosa. Noslin e Tavsan del Verona scommesse nel trafficatissimo attacco scaligero da prendere a 1 in leghe numerose. Infine Djuric al Monza può essere tenuto nonostante non sarà più sempre titolare come lo era all'Hellas.