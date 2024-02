Fantacalcio, le formazioni titolari in Serie A dopo il calciomercato di gennaio Tutte le formazioni delle squadre del campionato di Serie A a disposizione del Fantacalcio e dei suoi allenatori dopo gli ultimi colpi del mercato invernale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiude il calciomercato invernale e per tutti i fantallenatori è tempo di rivedere le proprie scelte iniziali per le squadre di Fantacalcio in base alle trattative ufficiali completate in questo mese di gennaio. Così, acquisti e cessioni invernali diventano fondamentali per nuove strategie, per le aste "di riparazione", per poter scovare i nuovi giocatori che potrebbero fare la differenza o valutare quelli che, cambiando di squadra, potrebbero migliorare le proprie prestazioni.

Ma come giocheranno le squadre della Serie A 2023-24 dopo l'ultima sessione di mercato invernale? Ecco tutte le risposte, analizzando i cambiamenti nella rosa e le possibili scelte possibili che potranno effettuare gli allenatori, da qui al prossimo giugno.

La formazione dell'Atalanta

Per Gasperini due nuovi acquisti in difesa, dal Verona, come Hien e Diao che permettono maggior cambi. Ma la vera curiosità di quest'ultima parte di stagione sarà vedere all'opera Touré di rientro dall'infortunio, in attacco.

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Dijmsiti, Scalvini, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

La formazione del Bologna

Tanto bel gioco ma qualcosa si è incettato nel Bologna di Thiago Motta che ha provveduto a rivedere le possibilità offensive. Oltre alla rivelazione Zirkzee due profili interessantissimi: Castro proveniente dal Velez e Odgaard dall'AZ, giovani che potrebbero ripercorrere la strada dell'olandese ritagliandosi un po' di spazio.

Probabile formazione (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler, Ferguson; Orsolini, Salemaekers; Zirkzee.

La formazione del Cagliari

Mercato non ricco di colpi per il Cagliari di Ranieri, che si è rinforzata solo con Mina e Gaetano. Si punta dunque quasi sulla rosa a disposizione da settembre, in attesa che finiscano i guai fisici per Lapadula e che Pavoletti riesca a tornare ad alti livelli.

Probabile formazione (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, GAETANO, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo.

La formazione dell'Empoli

Piccola grande rivoluzione invernale dalla cintola in su. L'Empoli riparte da un attacco tutto nuovo dove si fanno spazio Niang e Cerri. Ma attenzione anche a Zurkowski, centrocampista prelevato dallo Spezia che può colmare il vuoto lasciato da Baldanzi.

Probabile formazione (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Bereszynski, ZURKOWSKI, Marin, Grassi, Gyasi; NIANG, Cambiaghi.

La formazione della Fiorentina

Faraoni in difesa, Belotti in attacco. Due nomi importantissimi per Italiano che vanno a incrementare la rosa e che si giocano il ruolo da titolare nella Fiorentina fino a fine stagione.

Probabile formazione (4-3-3): Terracciano, FARAONI, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, BELOTTI, Ikoné.

La formazione del Frosinone

In ogni reparto il Frosinone ha effettuato un restyle, inserendo in rosa diversi giocatori. Ma se Valeri (dalla Cremonese) e Ghedjemis (dal Rouen) appaiono come rincalzi, Seck dal Torino per l'attacco, Bonizafi e Zortea in difesa, possono prendersi una maglia da titolare.

Probabile formazione (3-4-3): Turati; BONIFAZI, Okoli, Romagnoli; Lirola, Barrenechea, Mazzitelli, ZORTEA; Soulé, Kaio Jorge, Harroui.

La formazione del Genoa

Ceduto Dragusin in difesa, per Gilardino è arrivato un profilo interessantissimo in attacco: Vitinha dal Marsiglia. Titolari restano Gudmundsson e Retegui mentre attenzione a Spence dal Tottenham: esterno di difesa di 23 anni che può essere usato a centrocampo.

Probabile formazione (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, SPENCE; Gudmundsson, Retegui.

La formazione dell'Inter

Nessuna novità se non per Buchanan, centrocampista che va ad aggiungersi al centrocampo nerazzurro dove però, per Inzaghi, le dinamiche e le gerarchie sono note da tempo. E intoccabili.

Probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

La formazione della Juventus

Djalò e Alcaraz saranno utili al Fantacalcio? Difficile a dirsi, soprattutto per il primo con gli ordini di scuderia di Allegri per la difesa già delineati da tempo. Interessante scommessa invece per l'argentino 2002, un "tuttocampista" che – anche per l'investimento fatto – potrà essere un importante jolly da schierare

Probabile formazione (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

La formazione della Lazio

Mercato fermo per la Lazio di Sarri ed equilibri – come ha detto Lotito – inalterati fino a fine stagione. I titolari già si sanno da tempo.

Probabile formazione (4-3-2-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

La formazione del Lecce

Yilmaz è forse il giocatore su cui poter puntare qualcosa visto che le prospettive in attacco sono buone: classe 2005, ha giocato nell’under 19 del Leverkusen, collezionando quest' anno 11 presenze in campionato e due gol.

Probabile formazione (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

La formazione del Milan

Chi non l'avesse fatto ai tempi del Verona, deve farlo ora e acquistare Terracciano, neo acquisto difensivo del Milan. Ottime qualità, già utilizzato da Pioli, avrà spazio nel corso della stagione. Un po' meno il rientrante Gabbia, richiamato dal Villarreal e che subentrerà in caso di bisogno.

Probabile formazione (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

La formazione del Monza

Per Palladino, e per i fantallenatori, un profilo su cui puntare: Zerbin, in prestito dal Napoli e che va a rimpolpare l'attacco brianzolo. Col tempo si guadagnerà una maglia ma anche chi aveva puntato su Djuric del Verona fa bene a tenerlo perché in avanti ci sarà spazio anche per lui. Ma se si vuole osare, sempre in avanti, si può scommettere su Popovic e Maldini, con attenzione.

Probabile formazione (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; DJURIC.

La formazione del Napoli

Mazzocchi ha già debuttato, spazio per lui nel Napoli di Mazzarri ci sarà. Poi un po' di scommesse in una formazione i cui titolari sono già delineati. Ngonge in attacco, dal Verona, è però più di una semplice alternativa.

Probabile formazione (3-4-2-1): Meret; Ostigard, Rrhamani, Natan; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Osimhen.

La formazione della Roma

Baldanzi. Il nome è di quelli da avere nella propria rosa per chi non aveva scommesso sul giovane a Empoli. Ora, nella Roma di De Rossi potrebbe sbocciare in un ruolo come vice di Dybala ma sapendo anche bene i guai fisici dell'argentino. Angelino, esterno difensivo, una scommessa in alternativa a Kristiansen.

Probabile formazione (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, ANGELINO; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

La formazione della Salernitana

Rivoluzione granata per Inzaghi. I nuovi nomi finiti in rosa sono tutte ghiotte possibilità per chi cerca qualche sorpresa positiva. Quattro nomi su cui puntare: Zanoli e Pellegrino in difesa, Basic in mediana, e Weissman in avanti che potrebbe essere alternativa a Dia

Probabile formazione (4-3-3): Ochoa; ZANOLI, PELLEGRINO, Fazio, Bradaric; BASIC, Maggiore, Coulibaly; Candreva, Dia, Tchaouna.

La formazione del Sassuolo

Due nuovi difensori pronti all'uso per il Sassuolo: Doig dal Verona e Kumbulla dalla Roma. Chi non li aveva presi ora è il momento giusto perché in neroverde troveranno certamente spazio.

Probabile formazione (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, DOIG; M. Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurentié.

La formazione del Torino

Lovato e Masina in difesa, Okereke per l'attacco: Juric potrà scegliere ancora di più anche se al momento, nessuno dei tre neo acquisti partirà titolare.

Probabile formazione (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

La formazione dell'Udinese

Nessun movimento rilevante in Friuli per un'Udinese che non ha cambiato pelle in questa sessione invernale.

Probabile formazione (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

La formazione del Verona

Rivoluzione con sette titolari ceduti e altrettanti giocatori acquistati. Per il Verona e per Baroni tutto da rivedere e capire. Anche per i fantallenatori che potranno attingere ai neo arrivati. Tra questi, interesse principale per l'attaccante Tavsan, prima alternativa a Henry e al difensore Vinagre dello Sporting già titolare dopo le partenze di Hein e Doig. Attenzione anche a Mitrovic arrivato dalla Stella Rossa e a Swiderski, centravanti.

Probabile formazione (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, VINAGRE; Duda, Folorunsho; NOSLIN, MITROVIC, Lazovic; SWIDERSKI.