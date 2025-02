video suggerito

Conceiçao si gode il nuovo Milan: "Come il mio Porto? Ancora no, ma la strada è quella giusta" La vittoria sulla Roma in Coppa Italia ha ridato nuova spinta al progetto rossonero. Semifinale raggiunta, anche grazie agli inserimenti di mercato: "Stiamo lavorando per avere qualità ed equilibrio. E' questa la strada giusta da percorrere. Felix? Ha questi colpi, lo so. Leao? Deve uscire dalla comfort zone e capire che è fondamentale per i compagni"

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan di Conceiçao e degli ultimi arrivati si fa largo in Coppa Italia conquistando la semifinale a San Siro contro la Roma, grazie alla doppietta di Abraham e al nuovo duo offensivo Joao Felix-Gimenez. Soddisfazione rossonera con il tecnico portoghese che festeggia un nuovo tassello della sua avventura al Milan iniziata solo qualche settimana fa, ridando ulteriore entusiasmo ad un ambiente che su sta scrollando di dosso le tossine di inizio stagione: "Sono soddisfatto siamo sulla strada giusta"

Una semifinale di Coppa Italiana che arriva come corroborante carburante dopo le scintille di un mercato che ha dato nuova linfa, con tanta qualità, giocatori formati ed esperti. Pronti a far dimenticare la prima parte di stagione, vissuta decisamente sottotono, tornando a giocare con qualità: "Sono le cose essenziali nel calcio, provare a giocare sempre meglio del giorno prima. Sono soddisfatto, ma non è che sia cambiato molto, perché ci siamo allenati solo un giorno. Tutti i dettagli si allenano ma non abbiamo questa possibilità: i ragazzi sono bravi, intelligenti hanno capito e si applicano. Abbiamo lavorato, anche con i nuovi che sono entrati subito con la mentalità giusta".

"Joao ha questi colpi. Leao? Deve uscire dalla comfort zone, deve capire che è importante per la squadra"

Anche sui singoli, Conceiçao è soddisfatto e non poco, in particolare di due portoghesi: Joao Feliz e Leao. "Quando ho visto il gol di Joao credevo fosse offside e ho guardato il monitor per questo motivo. Lui ha questi colpi ma dobbiamo pensare semplicemente di guardare avanti continuando in questi risultati positivi. E' ciò che vogliamo, andare avanti così sia dal punto individuale che per il gruppo. Anche gli altri possono fare di più come Leao, che può dare ancora e ancora: deve capire che quando ha la palla ai piedi è importante per sé e per i suoi compagni. Deve imparare a uscire dalla sua comfort zone, perché è essenziale sia per me sia per la squadra.

Coinceiçao e il Milan come il Porto: "La strada è questa, al momento ancora no ma ci stiamo lavorando"

Il Milan come il Porto con cui Conceiçao si è fatto conoscere nel calcio che conta come allenatore. La strada sembra quella giusta: della cattiveria e della qualità. "Ora la squadra ha qualità, ma è fondamentale l'equilibrio della squadra a tutti i livelli, perché il calcio è fatto di queste situazioni sia quando hai la palla sia quando non ce l'hai. E' un lavoro che stiamo migliorando, e anche oggi abbiamo sbagliato qualcosina. Comunque, sì è questa la strada da percorrere. Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta e aggressiva. Come il mio Porto? Non è uguale in questo momento, ma con i nuovi possiamo iniziare a lavorare anche su questa strada per giocare magari con due avanti ma tenendo l'equilibrio per non prendere gol che è altrettanto fondamentale."