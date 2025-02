video suggerito

Conceiçao replica a Inzaghi sul rigore con ironia tagliente: "Credeva di trovarci scarichi" Il contatto tra Pavlovic e Thuram ha provocato le proteste dell'Inter per il mancato rigore. Il tecnico nerazzurro s'è lamentato in tv e in conferenza, la replica del milanista è arrivata poco dopo.

La mancata concessione del calcio di rigore all'Inter per il contatto tra Pavlovic e Thuram ha provocato la reazione stizzita di Simone Inzaghi. Poco dopo arriverà anche al replica di Sergio Conceiçao, che userà l'ironia tagliente per commentare le parole dell'avversario. Il botta e risposta va in scena lontano dalle telecamere, quando sono aperti i microfoni delle rispettive conferenze stampa.

Le proteste per quell'azione sulla quale il Var è rimasto silente erano state forti in campo, al triplice fischio è arrivata anche la riflessione del tecnico nerazzurro. Prima ha mostrato fastidio in tv, quando a Sky gli hanno proposto il replay dell'episodio, poi in conferenza stampa ha usato toni molto più fermi per protestare su quella che ha paventato come una sorta di interpretazione all'insegna di due pesi e due misure, quando in ballo ci sono valutazione da fare sugli episodi che riguardano la sua squadra.

"È già la quarta o quinta occasione che succede questo… per falli nostri ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter", tanto basta a chiarire la parziale amarezza per un derby scandito da 3 pali e 3 gol annullati (giustamente) e dalla sensazione che la sfortuna si fosse accanita contro l'Inter.

Qual è stata la reazione di Conceiçao? Al tecnico rossonero fanno sapere che il collega s'è lamentato (e non poco) per la decisione dell'arbitro, Chiffi. Quel penalty avrebbe potuto far girare diversamente l'esito di un derby che al 72° (in occasione del contatto) raccontava del Milan in vantaggio ma in difficoltà per la pressione dell'Inter che è salita di livello col passare dei minuti.

"Non ho ancora visto – le parole dell'allenatore rossonero -. Simone ha parlato anche del presunto fallo a centrocampo da cui è nato il primo gol di Reijnders… ma lui dice quello che deve dire". La seconda parte della risposta, però, è una stoccata ironica. "Forse era deluso perché pensava di trovare un Milan più scarico, ma ha trovato una squadra forte con voglia e ambizione". La conclusione del discorso smorza un po' i toni ma il messaggio precedente è stato chiaro. "Non devo neanche commentare, rispetto la sua opinione".

Quanto alla prestazione del suo Milan e alla vittoria mancata, Conceiçao si dice soddisfatto. "Loro hanno sentito tutta la nostra qualità. Mi sono piaciuti atteggiamento e intensità, abbiamo affrontato una squadra forte che si conosce molto bene e crea tante difficoltà sui corridoi laterali e ha centrocampisti molto forti. Il pareggio è giusto? Sì, ma ho colto due segnali importanti. Nello spogliatoio ho trovato i ragazzi molto delusi e tristi mentre quelli dell'Inter erano felici".