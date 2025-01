Conceiçao e la battuta omofoba: “Mio figlio che dorme con un uomo? Attenzione, lui è un vero uomo”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Sergio Conceiçao si è reso protagonista del proverbiale "scivolone" nell'ultima conferenza stampa prima di Juventus-Milan. In occasione di una domanda di mercato sul figlio Rodrigo e sull'ex compagno di stanza Joao Felix, l'allenatore del Milan si è lasciato andare ad una battuta omofoba.

Sergio Conceiçao e la battuta omofoba durante la conferenza prima di Juve-Milan

Tutto è nato dalla richiesta di un parere su uno degli obiettivi del Milan in questa sessione di trattative invernali, ovvero Joao Felix che Conceiçao conosce bene in quanto suo connazionale. L'attaccante del Chelsea che piace molto ai rossoneri ha condiviso la maglia con il figlio dell'allenatore, Rodrigo, sia ai tempi del Benfica che nelle rappresentative giovanili portoghesi.

Cosa ha detto Sergio Conceiçao e la battuta di pessimo gusto

Ecco allora la richiesta per il papà del calciatore nella sala stampa del Milan: "Volevo farle una domanda sul mercato e su un giocatore che dormiva con suo figlio Rodrigo". Una situazione che ha spiazzato Sergio Conceiçao che ha risposto inizialmente: "Sì?". Quando ha capito che si trattava di Joao Felix, l'erede di Fonseca si è lasciato andare: "Ah, messa così…. Mio figlio dorme con un uomo (alza le mani). Attenzione, lui è veramente un uomo. Mi dite che dormiva con uno… calma".

Una battuta di pessimo gusto, e decisamente omofoba, che nonostante le risate di alcuni dei presenti in sala stampa non è rimasta inascoltata, con l'allenatore che subito dopo è tornato a parlare del calciatore accostato sul mercato al Milan proseguendo la conferenza, come se nulla fosse. Lo spezzone dell'intervento infelice è finito sui social e non sono mancate le critiche per Conceiçao che avrebbe dovuto decisamente evitare una battuta simile. E chissà che ora non arrivino le scuse del diretto interessato e anche del Milan.