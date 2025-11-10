Conceicao e il raptus in panchina nel derby: mangia un tappo e sbraita, ma non ce l’ha con Spalletti

Francisco Conceicao è stato sostituito al minuto 65 di un derby tra Juventus e Torino sicuramente non positivo per lui. Poco più di un'ora in campo sia lui che Vlahovic prima che Spalletti li richiamasse in panchina. Ma se il serbo non ha fatto una piega alla sostituzione del tecnico toscano, non si può dire lo stesso del portoghese. Conceicao non se la prende con Spalletti che, come mostrato e spiegato in un video pubblicato da DAZN, gli dà anche un bacio uscendo dal campo, ma mostra un atteggiamento nervoso con se stesso. Il giocatore perde la testa e per alcuni momenti è inconsolabile.

Avrebbe voluto fare di più e si rammarica per non essere riuscito a convincere subito uno come Spalletti. A un certo punto Conceicao prima scaraventa il giaccone dalla poltroncina facendolo finire a terra e poi si apre una bottiglietta d'acqua e quasi vuole mangiarsi il tappo mettendosi tutta la mano in bocca. Un gesto di rabbia totale che necessita dell'intervento dello stesso Vlahovic, appostato poco lontano da lui, che corre a calmarlo. Vlahovic si siede accanto a lui e prova a capire cose stesso succedendo. E da quel momento in poi Conceicao si rende protagonista di quel siparietto ripreso da tutte le telecamere in diretta mentre se la prende con un cameraman.

Ebbene Vlahovic fa da fratello maggiore e da uomo spogliatoio, così come è stato definitivo da molti suoi compagni di squadra in questi ultimi mesi. Il serbo prova a calmare Conceicao, a farlo ragionare, ma niente, il portoghese impazzisce. Conceicao fa un gesto rivolto al campo come a voler fare riferimento che nel secondo tempo c'era tanto spazio per andare da lui ma veniva servito poco e male. E così il portoghese si rammarica e fa altri gesti di stizza. Poi ecco l'episodio che tutti hanno visto in diretta ma che DAZN mostra nel dettaglio.

Il gesto di Conceicao fermato da Vlahovic.

Poco prima di essere ripreso Vlahovic si accorge del cameraman che corre sulla linea di campo e in un attimo mette una mano sul volto di Conceicao per evitare che quella sua reazione venisse mostrata a tutti. A quel punto Conceicao fa quel gesto visto da tutti in diretta invitando l'uomo ad andare via, ad allontanarsi, proprio per non essere ripreso. Ma orami era troppo tardi. Vlahovic a quel punto intervenire ancora invitandolo a fermarsi con un amichevole abbraccio che però era più un invito a non fare più nulla in quel momento.