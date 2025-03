video suggerito

Conceiçao dopo il ko del Milan con la Lazio: "Ambiente strano, è la prima volta che mi succede" Sergio Conceiçao ha parlato in tv al termine della partita persa dal suo Milan contro la Lazio al minuto 98. Il tecnico rossonero fa riferimento anche alla contestazione dei tifosi: "Mai successo una cosa del genere nella mia carriera". Moncada e Ibrahimovic nello spogliatoio: vicinanza alla squadra e fiducia confermata all'allenatore portoghese.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Milan perde una partita folle contro la Lazio che esce con i tre punti da San Siro dopo il rigore realizzato da Pedro al minuto 98. Una sconfitta che allontana quasi definitivamente i rossoneri dal quarto posto Champions. La società vuole però salvaguardare l'Europa League o Conference: salvare le coppe. Per il momento, come sottolineato da Sky, la dirigenza è negli spogliatoi ed ha espresso massima fiducia a Conceicao. Non sembrano esserci ribaltoni all'orizzonte per il finale di stagione né traghettatori. Il portoghese resta ben saldo in panchina.

Proprio l'allenatore del Milan ha parlato su DAZN al termine della partita sottolineando cosa sia andato storto contro la Lazio. "L'ambiente non era facile per i giocatori – ha detto l'allenatore rossonero riferendosi alla forte contestazione dei tifosi -. Noi abbiamo preparato la partita in pochissimo tempo, abbiamo parlato prima della partita di questo ambiente strano, ed è la prima volta che mi succede in carriera, mai accaduto prima una cosa del genere". E aggiunge: "I giocatori sentono l'ambiente e sappiamo che quando è così le scarpe sono bollenti".

La contestazione dei tifosi del Milan prima della partita.

Il tecnico si è poi presentato in sala stampa con 40 minuti di ritardo dopo l'incontro negli spogliatoi con Ibrahimovic e Moncada. A quel punto ha parlato subito del suo futuro al Milan e ha aggiunto: "Non ci penso, ho tante cose a cui pensare giorno per giorno, in primis la partita di Lecce – e poi aggiunge -. Mi fa male, sono ferito come i tifosi, sin da piccolo sono stato abituato a vincere e non mi sento per niente bene in questo momento e quello che faccio nei mie momenti più bui è lavorare ancora di più ed andare avanti". Insomma, la linea del Milan e dell'allenatore è quella di non drammatizzare e restare compatti.

La linea del Milan: andare avanti con Conceicao senza drammatizzare

Sempre a proposito dell'ambiente in cui il Milan ha giocato con una contestazione in atto ha poi sottolineato ancora: "Non è facile perché poi dopo non esce un dribbling un passaggio ma la squadra ha dimostrato grande carattere, capacità di cambiare le cose anche in dieci e potevamo anche vincere perché abbiamo avuto diverse situazioni…poi succede questo rigore". Insomma, al momento l'allenatore portoghese sembra essere ben saldo in panchina con la linea della società ben definita per proseguire fino a fine stagione con lo stesso Conceicao.