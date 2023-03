Con un pugno mette k.o. l’avversario ma per l’arbitro è tutto regolare: nemmeno ammonito Durante Sheffield United-Luton di Premiership, l’arbitro non ha preso alcuna decisione di fronte al gesto violento di Billy Sharp: le immagini evidenziano il colpo all’avversario, scatenando le polemiche sul web.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile episodio nella seconda divisione inglese sabato pomeriggio quando in Premiership si sono affrontati Sheffield United e Luton per la gara valida per il 36° turno di un campionato sempre più equilibrato. Una partita che ha visto vincere la squadra ospite che ha accorciato in classifica, avvicinandosi allo Sheffield, secondo. Tanta tensione in campo, culminata in un episodio in particolare, avvenuto a metà ripresa.

Una gara intensa che lo Sheffield avrebbe dovuto e voluto vincere per scrollarsi di dosso le inseguitrici che lo tallonano e possono mettere in dubbio il 2° posto che significa promozione diretta in Premier League. Con il k.o. interno contro il Luton (salito al quarto posto a solo -7 lunghezze a 10 gare dalla fine), tutto si è infatti complicato: merito del gol partita di Morris al 53′ che ha punito oltre modo la squadra allenata da Heckingbotton e ha acceso gli animi più del dovuto per un finale rovente.

Qualche istante dopo aver subito il gol, il tecnico dello Sheffield ha messo mano alla formazione optando per diversi cambi tra cui l'inserimento di Billy Sharp al posto di Fleck. Proprio l'esperto attaccante 37enne si è distinto per un brutto gesto su un avversario, al suo primo intervento nel match: in un tentativo di contropiede, prova a divincolarsi dalla morsa del centrale difensivo Lockyer ma per farlo gli sferra un pugno in volto. La palla poi viene conquistata dalla difesa del Luton che sventa il pericolo, ma ciò che ha lasciato tutti esterrefatti che l'arbitro del match, il signor Doughty, una volta conclusasi l'azione non è intervenuto per punire Sharp.

Per il direttore di gara tutto regolare con l'attaccante dello Sheffield che ha potuto proseguire a giocare senza problemi mentre le immagini TV mostravano il colpo da k.o. contro Lockyer crollato a terra. Per molti un gesto da cartellino rosso, per tutti almeno degno di una ammonizione e invece – in Premiership inglese non c'è l'ausilio del VAR – tutto è proseguito come nulla fosse. Una prestazione arbitrale considerata da tutti insufficiente, così come fu in occasione di un altro match dello Sheffield, in FA Cup, contro il Wrexham. In quell'occasione Doughty finì sotto le critiche per aver concesso 2 rigori ai gallesi e negato uno allo Sheffield. Rivederselo davanti nuovamente, aveva scatenato nuove polemiche, anche da parte dello stesso Sharp.

In occasione del quarto turno di FA Cup tra Sheffield e Wrexham, l'attaccante polemizzò ferocemente con i giocatori del Wrexham e la squadra gallese nella sfida che finì con un emozionante 3-3, intriso di polemiche. Billy Sharp a fine gara accusò apertamente proprio l'arbitro Doughty: "Li ha aiutati per tutta la serata, indecente" esplose l'attaccante che subì anche la punizione dell'FA. Sharp venne multato infatti di circa 3.000 euro per commenti che "implicano pregiudizi e / o attaccano l'integrità dell'arbitro". Poi, nel replay lo Sheffield si impose 3-1, dove lo stesso Sharp andò a segno: viatico che ha spinto poi i biancorossi a compiere l'impresa contro il Tottenham, superando il 4° turno battendo gli Spurs 1-0, con Sharp in campo per 90 minuti.