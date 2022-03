Con Spotify cambia tutto al Barcellona, dallo stadio alle maglie: “Omaggio alle star della musica” Ufficiale l’accordo tra il Barcellona e Spotify, per una sponsorizzazione da urlo. Il Camp Nou cambierà nome, e anche le maglie ufficiali e d’allenamento avranno diverse novità.

A cura di Marco Beltrami

Il Barcellona ha iniziato a rinascere dalle sue ceneri, come la fenice. Se in campo la cura Xavi e il mercato hanno permesso ai blaugrana di fare un bel balzo avanti in classifica, e tornare competitivi, nelle stanze dei bottoni la società si è mossa per portare nelle proprie casse introiti importanti. Una buona notizia in tal senso è arrivata oggi, con l'ufficialità della partnership con Spotify. Si può dire che inizia una nuova era per il Barça, che oltre a trovare un nuovo sponsor, giocherà partire dalla prossima stagione in uno stadio con un nome nuovo.

Adesso non ci sono più dubbi, il sodalizio tra il Barcellona e la piattaforma di streaming musicale più famosa al mondo è realtà. Ci ha pensato il club del presidente Laporta a confermare le indiscrezioni delle scorse settimane, in un comunicato in cui sono stati svelati i dettagli dell'accordo. La società svedese diventerà Main Partner del Club e Official Audio Streaming Partner. Una situazione che inciderà anche sul look del Barcellona visto che nelle prossime quattro stagioni il logo di Spotify apparirà sul davanti della maglia della prima squadra maschile e femminile, sostituendo di fatto lo sponsor attuale Rakuten. Spotify sponsorizzerà anche le maglie d'allenamento, di comune accordo saranno studiate iniziative per trasformare le t-shirt in uno spazio che possa rendere omaggio a diversi artisti di tutto il mondo.

Ma non finisce qui perché ci sarà anche un'altra novità importante. Nell'ambito di collaborazione infatti, l'azienda svedese diventerà il ‘Title Partner' dello stadio del Barcellona. Quest'ultimo cambierà dunque nome e diventerà "Spotify Camp Nou". Per questo Barcellona e Spotify lavoreranno a braccetto per "utilizzare i media e gli spazi audiovisivi dello stadio per presentare e amplificare il lavoro dei diversi artisti e connettersi con il pubblico globale del Barça attraverso la televisione". Si troverà dunque il modo per far sì che la piattaforma streaming sia molto presente nelle "strutture cruciali per il futuro del club".

Ma quanto incasserà il Barcellona da questa sponsorizzazione? Al momento non sono state fornite le cifre ufficiali dell'affare, ma in Spagna le indiscrezioni parlando di una possibile intesa da 65 milioni di euro a stagione, per un totale di 260 milioni di euro. Una cifra enorme che rappresenta una nuova linfa per le casse del club che a poco a poco vuole tornare a respirare, dopo le grandi difficoltà economiche legate alla gestione Bartomeu, acuite dalla crisi Covi