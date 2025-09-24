Comolli sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus: cambierà anche il ruolo di Chiellini

C'è aria di grandi novità in casa Juventus dove nuove nomine potrebbero cambiare il volto del Cda bianconero: dopo l'era di Andrea Agnelli bisognerà ridisegnare il board e in vista dell'assemblea degli azionisti prevista a inizio novembre potrebbero esserci degli stravolgimenti importanti. Damien Comolli è l'indiziato numero uno per rivestire la carica di amministratore delegato, un passo in avanti rispetto al ruolo di direttore generale per il quale è stato chiamato nel mese di giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport il francese è destinato ad avere molta rilevanza all'interno della società prendendo un posto di comando e di conseguenza anche altre pedine sono destinate a muoversi per riempire le caselle vuote.

Come cambieranno i ruoli alla Juventus

Nel mese di novembre il volto della Vecchia Signora subirà un restyling, con nuove persone ai posti di comando per cercare di dare la volta a tutta la società. Non è ancora certo, ma Comolli è il candidato principale per il ruolo di amministratore delegato, ampliando così le sue competenze e prendendo il posto di Scanavino che potrebbe addirittura passare all'interno della galassia Exor oppure occuparsi dell'area finanziaria della Juventus.

Ci saranno novità anche per Chiellini che in questi mesi ha lavorato per imparare il mestiere da dirigente. Fin qui l'ex difensore è stato il fedele braccio desto di Comolli, un uomo affidabile e con un grande futuro in società, e anche per lui si valuta un upgrade che gli permetterebbe di diventare consigliere d'amministrazione. Una carica importante anche per lui, pupillo di Elkann che però non vuole riempirlo subito di responsabilità per consentirgli di crescere senza pressioni: seguirà le orme di quanto fatto da Pavel Nedved che a suo tempo aveva vissuto tutta la scalata fino a diventare vice presidente del club della sua vita.