Comolli risponde a Marotta, Chiellini l’oggetto del contendere: “È il futuro del calcio italiano”

I toni ovviamente si sono sfumati. Perché il tempo passa e gli impegni di Champions ci sono sia per la Juventus che per l'Inter ma prima della partita con il Galatasaray, l'amministratore delegato bianconero Comolli ha voluto puntualizzare, ha parlato della sanzione che ha subito dopo la baraonda dell'intervallo di Inter-Juventus e ha mandato anche un messaggio a Marotta difendendo Giorgio Chiellini.

Sanzione per Comolli dopo il caos di Inter-Juventus

Insomma, il fatto è noto. Bastoni simulando ha provocato la seconda ammonizione di Kalulu. All'intervallo di Inter-Juventus è accaduto di tutto. Spalletti ha dovuto placare Comolli, che ne ha dette quattro all'arbitro La Penna. Comolli più calmo ma altrettanto diretto si era fatto sentire nel post partita con al fianco Chiellini. Il giudice sportivo lo ha sanzionato, con l'inibizione fino al 31 marzo, più una multa. Parlando a Sky Sport prima della sfida dei playoff di Champions ha detto: "Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto, lo sapremo entro domani, e poi decideremo se fare ricorso o no. Mi spiace se ho offeso delle persone, la reazione è stata eccessiva ma devo difendere il mio club. Abbiamo subito un'ingiustizia".

La risposta di Comolli a Marotta

Poi però ha parlato di Chiellini, validissimo dirigente juventino, che era stato tirato in ballo da Marotta, che lo aveva giudicato giovane e inesperto: "Non rispondo a dirigenti di altri club, parliamo di presente e futuro. Per me Chiellini è bravo fuori dal campo come lo era in campo, rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano. Più ci saranno giovani dirigenti come Chiellini meglio sarà per il calcio italiano, per la mia esperienza ne ho visti pochi così talentuosi, quelli che vivono nel passato non mi interessano".