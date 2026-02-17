Serie A
video suggerito
video suggerito

Comolli risponde a Marotta, Chiellini l’oggetto del contendere: “È il futuro del calcio italiano”

L’a.d. della Juventus dopo la sanzione subita dal giudice sportivo si scusa per la sua reazione, ma prima di Galatasaray-Juventus soprattutto difende a spada tratta Chiellini e contestualmente risponde a Marotta.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

I toni ovviamente si sono sfumati. Perché il tempo passa e gli impegni di Champions ci sono sia per la Juventus che per l'Inter ma prima della partita con il Galatasaray, l'amministratore delegato bianconero Comolli ha voluto puntualizzare, ha parlato della sanzione che ha subito dopo la baraonda dell'intervallo di Inter-Juventus e ha mandato anche un messaggio a Marotta difendendo Giorgio Chiellini.

Sanzione per Comolli dopo il caos di Inter-Juventus

Insomma, il fatto è noto. Bastoni simulando ha provocato la seconda ammonizione di Kalulu. All'intervallo di Inter-Juventus è accaduto di tutto. Spalletti ha dovuto placare Comolli, che ne ha dette quattro all'arbitro La Penna. Comolli più calmo ma altrettanto diretto si era fatto sentire nel post partita con al fianco Chiellini. Il giudice sportivo lo ha sanzionato, con l'inibizione fino al 31 marzo, più una multa. Parlando a Sky Sport prima della sfida dei playoff di Champions ha detto: "Rispetto sempre le decisioni dei giudici, aspettiamo di leggere il verdetto, lo sapremo entro domani, e poi decideremo se fare ricorso o no. Mi spiace se ho offeso delle persone, la reazione è stata eccessiva ma devo difendere il mio club. Abbiamo subito un'ingiustizia".

La risposta di Comolli a Marotta

Poi però ha parlato di Chiellini, validissimo dirigente juventino, che era stato tirato in ballo da Marotta, che lo aveva giudicato giovane e inesperto: "Non rispondo a dirigenti di altri club, parliamo di presente e futuro. Per me Chiellini è bravo fuori dal campo come lo era in campo, rappresenta il presente e il futuro del calcio italiano. Più ci saranno giovani dirigenti come Chiellini meglio sarà per il calcio italiano, per la mia esperienza ne ho visti pochi così talentuosi, quelli che vivono nel passato non mi interessano".

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
CHAMPIONS
In campo Galatasaray e Juve nel playoff: 4-2, i bianconeri crollano nel 2° tempo
Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in Turchia
Osimhen svela cos'è successo col Napoli: "Vai di qua, fai questo, fai quello. Non potevo accettarlo"
Atalanta stasera in campo a Dortmund, Palladino senza De Ketelaere e a Raspadori
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views