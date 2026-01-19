Como spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla Juve

La Lazio crolla all'Olimpico contro un Como spettacolare capace di vincere con il punteggio di 0-3 in casa dei biancocelesti. Ad aprire le marcature ci pensa subito Baturina poi Nico Paz segna la rete del raddoppio prima di sbagliare un calcio di rigore che poteva chiudere la pratica già nel primo tempo. Nella ripresa lo spagnolo fa doppietta e si fa perdonare per l'errore dal dischetto con la Lazio completamente tramortita che resta ferma al nono posto con 28 punti.

Pronti via e il Como è subito in vantaggio grazie alla rete di Baturina. La squadra di Fabregas, micidiale negli spazi, è riuscita a bucare la difesa biancoceleste con il fantasista croato il quale col destro è riuscito a mettere subito in rete la palla dello 0-1. Un avvio micidiale per la squadra di Sarri che è sembrata tanto nervosa e dunque poca lucida. Ed ecco così arrivare il raddoppio degli ospiti. Ancora un'azione ragionata del Como, Baturina mette in mezzo da sinistra, la palla rimane vagante in area di rigore laziale, arriva Nico Paz che batte ancora Provedel. Il caos in casa biancoceleste è totale e come se non bastasse il Como ha l'occasione anche di fare il tris.

Taylor colpisce Caqueret in area di rigore e l'arbitro concede penalty per la squadra di Fabregas. Dal dischetto però Nico Paz si fa ipnotizzare da Provedel che para il rigore. Lo spagnolo si rende poi protagonista di un momento di nervosismo in campo dovuto proprio alla frustrazione per aver fallito quel tiro dagli undici metri. La Lazio ci prova in contropiede nel finale di tempo con Cancellieri il quale mette una palla al centro dell'area sul quale però non ci arriva nessuno. E così il primo tempo si chiude col punteggio di 0-2.

Neanche il tempo di riprendere il gioco che il Como segna un altro gol, il terzo, quello messo a segno ancora una volta da Nico Paz che si fa perdonare dopo il rigore fallito. Lo spagnolo raccoglie al limite dell'area un colpo di tacco di Baturina e la piazza quasi all'incrocio dei pali e Provedel è ancora battuto. Sarri ricorre immediatamente ai ripari: escono Cancellieri, Ratkov e Belahyane, entrano Noslin, Rovella e Isaksen. Ma in casa Lazio si sente tanta frustrazione e nervosismo da parte dei giocatori in campo.

La squadra sembra incapace di reagire e così la partita scorre via fino al novantesimo più tre di recupero quando Fabbri fischia la fine all'Olimpico.