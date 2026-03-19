Como in lutto, Michael Bambang Hartono è morto a 86 anni: era uno dei pilastri del club

Assieme al fratello, Robert Budi, guidava un vasto impero finanziario sviluppato attorno alla società Djarum e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia. La rinascita del club lariano è legata alla loro visione manageriale.

Michael Bambang Hartono, principale azionista del Como 1907 insieme al fratello Robert Budi Hartono, è morto il 19 marzo 2026 a Singapore all'età di 86 anni. La notizia è rimbalzata in Italia dall'Indonesia, dove i media hanno dato ampio risalto al decesso del mecenate confermato da Budi Darmawan, senior manager delle comunicazioni aziendali del Gruppo Djarum. Michael Hartono guidava un vasto impero finanziario sviluppato attorno all'azienda un'azienda produttrice di sigarette kretek (composte da una miscela di tabacco, chiodi di garofano e altri additivi) e soprattutto alla partecipazione in Bank Central Asia, elemento chiave di una ricchezza che la rivista Forbes collocava ancora tra le più rilevanti a livello globale. Con il patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari, era al 149° posto tra le persone più ricche al mondo.

Il suo nome legato alla rinascita della società lariana

Michael Bambang Hartono è stato uno degli artefici della rinascita della società lariana che dal 2019, con l'avvenuto del nuovo management, ha cambiato il corso della propria storia sportiva: è passata da un periodo molto critico al rilancio che lo ha portato in Serie A e adesso, sempre con Cesc Fabregas in panchina, a lottare (anche) per la conquista di un posto in Champions, oltre a restare in corsa per la Coppa Italia (il 21 aprile ci sarà il ritorno della semifinale con l'Inter).

Cosa succede adesso nel club

La morte di Michael Hartono non dovrebbe avere conseguenze di alcun tipo né comportare cambiamenti immediati nella gestione del club. L'assetto societario e gestionale è consolidato, considerato che Robert Budi Hartono resta figura centrale nell'ambito di una galassia manageriale articolata. Più che nella direzione sportiva quotidiana (di cui il presidente, Mirwan Suwarso, ha illustrato spesso qual è il progetto alla base dell'operazione), il contributo di Michael si esprimeva soprattutto nella solidità finanziaria e nella forza dell'azionariato che ha sostenuto lo sviluppo del Como.