video suggerito

Chi è Mirwan Suwarso, il ricchissimo proprietario del Como che ha rimbalzato l’Inter per Fabregas Mirwan Suwarso è il presidente del Como che ha preso questa carica lo scorso ottobre dopo l’acquisizione del club da parte dei fratelli Hartono: è lui ad aver chiuso le porte all’Inter per Fabregas. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Con l'Inter non è successo niente. Ci hanno chiesto di poter parlare con il nostro allenatore e noi abbiamo detto no". Queste le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, al rientro dopo la convention di Londra a proposito del futuro di Cesc Fabregas e del tentativo dell'Inter di strapparlo al club. Si tratta di fatto del terzo no rifilato dalla proprietà del Como a tre club diversi che erano pronti a fare carte false per prendersi Fabregas: Bayer Leverkusen, Roma e in ultimo proprio l'Inter. La capacità della società di rifiutare così tanti top club è a dir poco impressionante.

Nessuno si aspettava che il Como potesse avere la forza di fare la voce grossa dinanzi all'Inter di fatto respingendo le avance di Marotta il quale pensava che strappare Fabregas potesse essere più semplice di quanto immaginasse. Le enormi disponibilità della proprietà di fatto permettono al Como di poter avere il coltello dalla parte del manico potendo accontentare il proprio allenatore su tutto. Il Como, che dal 2019 è dei fratelli Hartono vanta un patrimonio complessivo di oltre 50 miliardi di dollari: è il quarto club più ricco d'Europa.

La convention di Londra in compagnia di Fabregas.

Mirwan Suwarso e il suo impero con i fratelli Hartono

A metterci la faccia però è proprio il manager indonesiano Mirwan Suwarso, che dallo scorso ottobre è diventato presidente del Como. Oltre al suo ruolo nel calcio, Suwarso gestisce The Mola Group, un’azienda nel settore dello sport e dell’intrattenimento che include una rete media, una casa di produzione e un’etichetta musicale. L'obiettivo di Suwarso con il Como 1907 è sviluppare un modello di business ispirato alla Disney, integrando calcio, turismo e merchandising per valorizzare il brand e la città di Como diventata immediatamente meta di diverse star di Hollywood che oltre alla bellezza paesaggistica sono spesso presenti allo stadio per sostenere la squadra di Fabregas.

Ma come è iniziato tutto questo? Nel calcio dunque tutto è ha preso il via proprio con l'investimento nel club lombardo dei fratelli Hartono i quali secondo Forbes si classificano rispettivamente al 71° e 76° posto della classifica dei più ricchi al mondo. Una ricchezza che i due miliardari indonesiani (i più ricchi del Paese) devono alla Djarum, ovvero uno dei più importanti produttori al mondo di sigarette aromatizzate ai chiodi di garofano.I fratelli Hartono oltre all'acquisizione del Como avvenuta attraverso la loro società, SENT Entertainment, vantano anche altre aziende.

Il profilo di Mirwan Suwarso.

Gli altri investimenti fatti dalla proprietà del Como negli anni

I due fratelli hanno investito con successo nella Bank Central Asia, la più grande banca privata indonesiana e hanno poi acquistato una partecipazione nella BCA. Ma non è tutto. La famiglia Hartono ha inoltre investito nell’elettronica – nel marchio Polytron -, e nel settore immobiliare. Come riferisce inoltre Forbes, nel 2022 i fratelli hanno quotato Global Digital Niaga – la società a capo del gigante dell’e-commerce Blibli – raccogliendo 8.000 miliardi di rupie (510 milioni di dollari) in quella che è stata la seconda più grande IPO dell’Indonesia di quell’anno.