Commozione nel calcio colombiano, giocatore sposa in ospedale la sua compagna malata di cancro Juan Sebastián Torrejano ha sposato in ospedale la sua compagna, malata di cancro e impossibilitata a lasciare Hospital Universitario di Neiva, in Colombia.

A cura di Paolo Fiorenza

Juan Sebastián Torrejano in questi giorni è impegnato nei quarti di finale dei playoff del campionato colombiano di futsal, ovvero il calcio a 5. La sua squadra, l'Utrahuilca, ha perso la gara di andata fuori casa contro l'Universidad de Manizales per 6-3, ma i pensieri, i sentimenti, le risorse più profonde di Torrejano erano altrove.

Gli ultimi istanti del match dei quarti di finale del futsal colombiano tra Universidad de Manizales e Utrahuilca: è finito 6–3

Il calciatore qualche ora prima aveva infatti sposato la compagna della sua vita, coronando un amore da cui è nato anche un figlio. Non la classica cerimonia tra feste e balli, con tanti invitati presenti, ma qualcosa di meno rumoroso, più intimo e profondo, celebrato in un luogo di sofferenza.

È lì, nell'ospedale di Neiva, che la donna è ricoverata da quando le sue condizioni di malata di cancro si sono aggravate, fino a renderne impossibile il ritorno a casa per non parlare di un matrimonio tradizionale. Ma Juan Sebastián gliel'aveva promesso: "Amore mio, ci sposeremo, in qualsiasi modo". E dunque ha organizzato il matrimonio all'Hospital Universitario, che poi ne ha dato notizia sul proprio profilo Twitter.

"Oggi nel nostro istituto abbiamo realizzato il sogno di unire nel sacro vincolo del matrimonio sotto la benedizione di Dio una nostra paziente di 27 anni. Grazie a tutto il talento umano e all'Onnipotente", si legge nel tweet del nosocomio della città colombiana.

La giovane, pur non potendo alzarsi, si era comunque voluta sposare col tradizionale abito nuziale e sul letto c'erano petali di fiori. Nella stanza adornata con palloncini erano presenti alcuni ospiti e il figlio piccolo della coppia. Juan Sebastián Torrejano non ha avuto dubbi, pensare al domani non avrebbe cambiato di una virgola la sua decisione.

Contava solo quel momento, sognato da sempre. Vedere la donna che amava così smagrita per la malattia ha reso ancora più forte il suo amore e la sua determinazione: voleva solo che lei dicesse sì e che si scambiassero gli anelli. E solo lui sa quanto il suo cuore fosse pesante e gli occhi sul punto di versare lacrime.