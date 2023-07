Com’è una giornata in ritiro per le calciatrici dell’Italia femminile ai Mondiali 2023 La nazionale italiana femminile di calcio è impegnata nei Mondiali di calcio 2023. Le Azzurre sono in Nuova Zelanda, dove hanno sconfitto l’Argentina. Con un video social Barbara Bonansea ha mostrato come trascorrono le giornate le calciatrici azzurre.

A cura di Alessio Morca

In Australia e Nuova Zelanda si stanno disputando i Mondiali di calcio femminili 2023. L'Italia ha molto speranze ed ha iniziato con il piede giusto. Le azzurre guidate dal c.t. Bertolini hanno vinto all'esordio per 1-0 contro l'Argentina, piegata da bomber Girelli che ha impiegato appena quattro minuti per segnare un gol che è valso i tre punti. Ora ci sarà la Svezia, poi il SudAfrica prima, si spera, degli ottavi di finale, l'obiettivo minimo. Ma dall'altra parte del mondo come stanno trascorrendo le giornate le giocatrici della Nazionale? Un bello spaccato di vita azzurra l'ha proposto sui social Barbara Bonansea, una delle più forti calciatrici italiane.

Il Mondiale è il sogno di una vita per ogni calciatore. L'Italia femminile li disputa per la seconda volta consecutiva. Stavolta si gioca dall'altra parte del mondo, dove in questo momento è inverno, fa freddo e spesso piove pure. In Nuova Zelanda le azzurre hanno il campo base, lì preparano le partite e passano le giornate, non pensando solo al pallone.

Il gol di Girelli ha permesso all’Italia di battere 1–0 l’Argentina.

Bonansea su TikTok ha postato un bel video nel quale ha mostrato le ventiquattr'ore della squadra italiana, che inizia la giornata naturalmente con una colazione salutare. In gruppo, tutte assieme, fanno colazione e danno il là alla giornata che ad Auckland prosegue con la seduta di allenamento sul campo. Poi, il ritorno in albergo, dove ci si allena in palestra. Perché altrettanto fondamentale è la parte fisica.

Una squadra vincente veleggia anche quando c'è un grande gruppo. E nelle immagini postate si vede, e bene, che il gruppo è affiatato. Perché dopo l'allenamento c'è tempo anche per cantare tutti insieme in pullman mentre si ritorna in albergo, dove una volta giunta arriva il momento di una cena salutare e nutriente.

Poi, prima dello svago, per chi ha la necessità c'è tempo per la fisioterapia. La serata è fatta di giochi. C'è chi opta per quelli da tavolo, come il Trivial, c'è chi prova a completare un puzzle, chi sceglie il ping pong, chi gioca a carte e chi si rilassa con lo smartphone, prima del meritato riposo, in vista di un'altra giornata di lavoro e di una giornata in meno fino alla prossima partita di Coppa del Mondo.