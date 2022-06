Come un anno fa ma senza rigori, Inghilterra-Italia è pari: interessanti sprazzi azzurri L’Italia ottiene un buon pareggio a Wolverhampton. Grazie allo 0-0 con l’Inghilterra la Nazionale di Mancini resta al comando del Gruppo 3 della Nations League.

A cura di Alessio Morra

Inghilterra-Italia finisce in parità. Undici mesi fa terminò 1-1 dopo i tempi regolamentari nella finale degli Europei, che gli Azzurri vinsero poi ai rigori. Stavolta, sempre in terra d'Albione, è 0-0. Un buon pareggio questo per l'Italia che mantiene la vetta del Gruppo 3 della Serie A della Nations League. Perché alla Puskas Arena Ungheria e Germania hanno pareggiato 1-1. Il nuovo ciclo della Nazionale continua nel suo bel percorso.

A Wolverhampton si comincia con un sole fortissimo, che rispecchia la partita. Le squadre se la giocano a viso aperto, è un match ampiamente di fine stagione, ma le due squadre giocano come se fosse una finale, certo non quella degli Europei giocata esattamente undici mesi fa. Mancini stravolge l'Italia, che non può prescindere da capitan Donnarumma e da Pellegrini, in difesa c'è l'esordio di Gatti. Tanti cambi pure per Southgate che lascia a riposo Kane e lancia gli ‘italiani' Tomori e Abraham oltre al portiere dell'Arsenal Ramsdale, che sarà uno dei migliori.

L'Italia parte forte e dopo pochissimo ha già una chance con Frattesi che però è impreciso. L'Inghilterra risponde subito. Donnarumma sbaglia un rinvio, ma Abraham non è approfitta, poi Mount colpisce la traversa. Le occasioni si susseguono. Tonali manca il vantaggio azzurro, Ramsdale si supera, il numero uno inglese è bravo nel finale pure su Pessina, schierato nel tridente.

Nella ripresa viene subito ammonito Gatti (terzo giallo del match dopo Locatelli e Grealish), e soprattutto l'Inghilterra ha un'occasione d'oro con Sterling che si divora il gol. Errore da matita rossa. Da metà ripresa si contano invece i cambi. Esordio in Nazionale per Salvatore Esposito, in campo con Gnonto, poi tocca a Raspadori. Tra gli inglesi in campo Kane e Saka, il centrocampista che fallì il rigore decisivo nella finale degli Europei. Nel finale entrano pure Florenzi e Cristante.