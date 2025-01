video suggerito

Come sta Rodrigo Bentancur dopo il malore in campo: arriva un messaggio dall'ospedale Il calciatore si mostra sorridente nella foto accanto alla moglie scattata in ospedale. E scrive parole che dissolvono ogni ansia sulle sue condizioni di salute.

Rodrigo Bentancur sta bene. Il messaggio che lui stesso ha mandato dal letto d'ospedale ha tranquillizzato tutti. È sorridente, accanto a lui c'è la moglie. Il peggio e la paura sono passati, la botta presa in campo nel tentativo di colpire la palla di testa aveva fatto temere il peggio. La foto condivisa sui social del centrocampista del Tottenham è il segno tangibile di buone condizioni di salute anche se dovrà restare ancora per qualche ora sotto osservazione per precauzione medica. Lo stesso club londinese aveva contribuito a sminuire l'angoscia per il suo calciatore con un comunicato nel quale lo definiva cosciente e in sé ma ricoverato per essere sottoposto a controlli.

Il messaggio e la foto dall'ospedale del calciatore

"Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi! E congratulazioni per la vittoria alla squadra!". La frase a corredo della story entra nel corredo accessorio di una serata che ha sorriso agli Spurs, vittoriosi nell'andata della semifinale di Coppa di Lega contro il Liverpool. Il gol di Bergvall e le notizie incoraggianti sullo stato di salute dell'ex mediano di Boca Juniors e Juventus hanno dato buoni motivi per scatenare l'euforia dei tifosi.

Il grande spavento: Bentancur crolla e non si rialza

La grande paura ha pervaso tutti (calciatori, staff, pubblico) nel primo tempo. Su cross scaturito da calcio d'angolo Bentancur si avventa sulla palla e prova a deviarla di testa in tuffo. Ci riesce a malapena, l'intervento non è perfetto e finisce a terra sbattendo con violenza la testa. Resta immobile, a pancia sotto, con braccia e gambe larghe: la postura e il fatto che non dia immediati segnali di ripresa sono impressionanti, ha perso conoscenza.

Intorno a lui si fa un capannello di giocatori, Pedro Porro è il primo a soccorrerlo assicurandosi che non rischi il soffocamento a causa della lingua che può ostruire le vie respiratorie. Poco dopo arriva lo staff medico del Tottenham che si prende cura di lui: gli applica una maschera d'ossigeno, lo caricano in barella e viene subito condotto in ospedale per accertamenti più approfonditi.

Non c'è tempo da perdere. La gravità della situazione è scandita da sentimenti e ricordi, anche recenti, che alimentano ansia: il pensiero va a quanto accaduto a Bove della Fiorentina (gli è stato applicato un defibrillatore sottocutaneo) durante la partita di campionato con l'Inter anche se si tratta di casi medici differenti. Bentancur s'è ripreso e adesso è fuori pericolo, fa sapere la società ma deve essere visitato in maniera approfondita. Lo scatto in compagnia della moglie e le sue parole restituiscono il respiro.