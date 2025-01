video suggerito

Bentancur sviene in campo e viene portato fuori in barella: paura in Tottenham-Liverpool Bentancur sviene in campo e viene portato fuori in barella nel primo tempo della semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool. L'ultimo aggiornamento dal Tottenham: "Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli"

A cura di Vito Lamorte

Rodrigo Bentancur sviene in campo e viene portato fuori in barella pochi minuti dopo il fischio d'inizio della semifinale di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool. L’ex centrocampista della Juventus ha perso i sensi subito dopo un calcio d'angolo ed è rimasto immobile a terra qualche secondo prima che i calciatori e l'arbitro si accorgessero della situazione.

I medici di entrambe le squadre sono intervenuti subito e l'uruguagio è stato trasportato fuori dal campo in barella: al suo posto è entrato Brennan Johnson. La gara è ripresa normalmente dopo diversi minuti di stop per i soccorsi.

Bentancur sviene in campo durante Tottenham-Liverpool

Attimi di paura e di apprensione per Rodrigo Bentancur, che si è accasciato sul terreno di gioco dopo aver provato a colpire di testa il pallone su un calcio d'angolo nel corso della semifinale di Carabao Cup tra il suo Tottenham e il Liverpool di Arne Slot.

Compagni e avversari dell'ex centrocampista di Juventus e Boca Juniors hanno subito richiamato l'attenzione delle panchine e degli staff medici, che sono intervenuti prontamente e dopo i primi soccorsi hanno atteso l'arrivo della barella per l'ossigeno e poi è uscito dall'impianto sportivo del North London tra gli applausi di tutti i presenti.

È difficile dire e capire cosa sia successo, visto che Bentancur ha cercato di tuffarsi in avanti per colpire il pallone battuto da un compagno dal corner: dopo aver cercato questo anticipo è rimasto a terra e non si è più rialzato. Non c'erano giocatori del Liverpool intorno a lui a contrastarlo, quindi non dovrebbe essere qualcosa derivante da un colpo.

La nota del Tottenham: "Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli"

L'ultimo aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Rodrigo Bentancur da parte del Tottenham è confortante: "Possiamo confermare che Rodrigo è cosciente, parla e andrà in ospedale per ulteriori controlli".