Come sta Paul Gascoigne dopo il collasso e il ricovero: dice di non toccare alcol da mesi

Paul Gascoigne venerdì scorso è stato ricoverato in ospedale. Le condizioni dell’ex calciatore sono in netto miglioramento. Gazza ha chiesto a un amico di rasserenare tutti, ma è probabile resti ricoverato ancora in ospedale.

Paul Gascoigne sta leggermente meglio. Le sue condizioni sono stabili e danno fiducia ai medici. L'ex calciatore ha inviato un messaggio per interposta persona a tutti i suoi amici e a tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute, dopo che era venuto fuori il suo ennesimo ricovero in ospedale. Gazza era stato trovato privo di sensi in casa da un amico venerdì scorso. Portato in ospedale ora fa sapere che le sue condizioni sono in fase di miglioramento, e presto dovrebbe arrivare pure un comunicato da parte dell'ospedale del Dorset.

"Mi ha detto dire agli amici che sta bene"

Il ‘Mirror', un tabloid inglese, ha sentito un amico del calciatore che ha rassicurato sulle condizioni dell'ex centrocampista di Tottenham, Rangers Glasgow e Lazio. L'uomo è andato a trovare Gascoigne, che gli avrebbe chiesto di far sapere di essere già sulla via del recupero: "Mi ha detto di dire agli amici che sta bene e che ci sarebbero state poi ulteriori notizie nella serata di lunedì. In generale stava bene ultimamente, quindi questa si è presentata come una battuta d'arresto inaspettata. Per tre mesi è stato senza alcol, è stato impegnato e sembrava davvero in grande forma". Gazza sta meglio, ma potrebbe comunque rimanere più di qualche giorno nell'ospedale del Dorset.

Gascoigne trovato collassato in casa

Gascoigne, che anche con la nazionale dell'Inghilterra ha vissuto momenti eccezionali, era stato trovato collassato, in stato di semi incoscienza da un suo amico. L'ex giocatore era in casa, a Poole nel sud dell'Inghilterra, dove vive. Portato rapidamente in ospedale era stato ricoverato in terapia intensiva venerdì prima di essere trasferito in medicina d'urgenza. Steve Foster, amico, ma soprattutto autista e assistente personale di Gascoigne, dopo aver reso confermato la notizia aveva detto: "È in ospedale, che è il posto migliore in cui possa stare in questo momento".