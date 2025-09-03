Come sta Moratti dopo il ricovero in ospedale: ha parlato coi familiari e può lasciare la terapia intensiva

Massimo Moratti ha parlato con i familiari nelle scorse ore e presto potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano: come sta l’ex presidente dell’Inter dopo il ricovero in ospedale per una polmonite.

Massimo Moratti ha parlato con i familiari nelle scorse ore e presto potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano in cui è ricoverato da più di una settimana per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter, che ha da poco compiuto 80 anni, non riusciva respirare autonomamente ed era stato inizialmente intubato ma con il passare dei giorni le cose sono migliorate.

Una notizia che aveva colto il mondo nerazzurro di sorpresa, perché le immagini del compleanno dello scorso 16 maggio di Moratti avevano fatto il giro dei social e l'ex presidente era apparso in buone condizioni di salute. Dopo l'estubazione di sabato, se le condizioni rimarranno queste allora potrebbe essere trasferito in reparto.

Come sta Massimo Moratti dopo il ricovero per una polmonite

Massimo Moratti è stato ricoverato tra il 26 e il 27 agosto 2025 presso l’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) per una polmonite che lo aveva reso incapace di respirare autonomamente. È stato intubato ed è stato sottoposto a sedazione in terapia intensiva. Sebbene la situazione fosse seria, le fonti concordano sul fatto che non fosse in pericolo di vita.

Fra il 27 e il 30 agosto 2025, le sue condizioni respiratorie hanno mostrato progressi. La sedazione è stata ridotta e si è considerata una possibile estubazione nei giorni successivi. Il 30 agosto, è stato effettivamente estubato, iniziando a respirare autonomamente. Ha parlato con la moglie, i figli e la sorella. Rimane sotto stretta osservazione nella stessa terapia intensiva, mentre si valuta il trasferimento in reparto ordinario

Moratti ha parlato coi familiari e può lasciare la terapia intensiva

La notizia del suo contatto con i familiari, avrebbe parlato brevemente con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy; l'ha riportata MilanoToday mentre è La Gazzetta dello Sport ad aprire alla possibilità che a breve possa lasciare la terapia intensiva perché le condizioni dell'ex presidente nerazzurro sono in continuo miglioramento.