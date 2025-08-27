Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano: è stato intubato perché faticava a respirare a causa di una polmonite.

Massimo Moratti è in terapia intensiva all'Istituto Humanitas per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato nella clinica di Rozzano a causa di una polmonite: in questo momento secondo i medici le sue condizioni non sarebbero critiche ma resta un momento molto delicato dato che i medici hanno dovuto intubarlo perché non riusciva a respirare autonomamente.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport che sottolinea che al momento la situazione è seria ma non critica. Sono momenti di grande apprensione per tutto il mondo nerazzurro, rimasto con il fiato sospeso per le condizioni di Moratti che a maggio a festeggiato i suoi 80 anni con una festa a sorpresa, dove erano presenti vecchie glorie che hanno caratterizzato la sua presidenza.

Massimo Moratti assieme al suo amato capitano Javier Zanetti

Come sta Moratti dopo il ricovero

In questo momento l'ex presidente dell'Inter si trova in terapia intensiva all'Istituto Humanitas di Rozzano, dove è stato ricoverato a causa di una brutta polmonite. È stata necessaria l'intubazione perché Moratti non riusciva a respirare autonomamente, come riferito dal personale sanitario che lo sta seguendo. Le sue condizioni non sono critiche ma la sua infiammazione ai polmoni resta piuttosto seria.

L'imprenditore lo scorso maggio ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno con una grande festa nella tenuta di famiglia ad Imbersago: l'evento è stato una sorpresa per lui e hanno partecipato grandi campioni del passato dell'Inter come Ronaldo, Pirlo, Zanetti e Recoba, accorsi tutti per essere al fianco del loro presidente in questo giorno speciale. Suo padre Angelo Moratti ha guidato la Grande Inter negli anni Sessanta e lui ha seguito le sue orme rilevando i nerazzurri nel 1995 da Ernesto Pellegrini, scomparso lo scorso 31 maggio. Ha raggiunto risultati straordinari, culminati con il Triplete del 2010 che resta un'impresa unica per una squadra italiana. Ora tutto il calcio italiano è in apprensione per le sue condizioni di salute.