È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter: con lui arrivò lo Scudetto dei record È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dal 1984 al 1995: nel giorno della finale di Champions i nerazzurri piangono la scomparsa dell'uomo dietro allo "Scudetto dei record"

A cura di Ada Cotugno

All'età di 84 anni è morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter che guidò i nerazzurri dal 1984 al 1995. Nel giorno in cui Milano si prepara alla grande finale di Champions League la squadra piange la scomparsa di un grande pezzo della sua storia, l'uomo dietro a uno dei titoli più memorabili: sotto la sua gestione il club vince il 13esimo Scudetto della sua storia, diventato celebre come "lo Scudetto dei record" vinto con 58 punti conquistati in 34 partite, in un'epoca in cui ogni vittoria valeva soltanto 2 punti.

Pellegrini era nato a Milano il 14 dicembre 1940 e si era costruito una carriera nel mondo della ristorazione. Nel 1984 acquistò la società nerazzurra dalle mani di Ivanoe Fraizzoli per circa dieci miliardi di lire costruendo una squadra fortissima: grazie a lui l'Inter ha potuto acquistare campioni come Rummenigge, Matthäus, Klinsmann e Brehme che hanno costruito un gruppo imbattibile, capace di mettere fine al digiuno di trofei europei che durava 26 anni grazie alla vittoria della Coppa UEFA del 1991.

Scomparso Ernesto Pellegrini, creò l'Inter dello Scudetto dei record

Negli 11 anni della sua presidenza Pellegrini ha costruito una squadra vincente, che ancora oggi viene ricordata per la sua impresa nella Serie A 1988/89: è ricordato ancora come "lo Scudetto dei record" perché i nerazzurri registrarono numeri mai visti. Allora le vittorie valevano 2 punti e la squadra chiuse a quota 58 punti in 34 partite, sbagliando veramente pochissimo in quella stagione in cui vinse 26 partite. Ancora oggi viene ricordato come uno dei più grandi successi della storia del club, celebrato ancora oggi per la sua importanza.

Pellegrini però fu anche il presidente che restituì alla parte nerazzurra di Milano il successo in Europa che mancava da 26 anni, vincendo la Coppa UEFA nel 1991 e poi ancora nel 1994. In mezzo anche la Supercoppa Italiana del 1989, gli ultimi trofei prima di cedere le quote del club a Massimo Moratti. La sua gestione è stata caratterizzata dall'arrivo di grandissimi giocatori come Brehme e Rummenigge ma anche da allenatori che hanno fatto la storia, come Giovanni Trapattoni che guidò l'Inter per quasi tutto il lunghissimo periodo della sua presidenza. Per omaggiarlo l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nella finale di Champions League contro il PSG.