Moratti estubato, ora respira da solo: condizioni in miglioramento, come sta dopo il ricovero

Segnali di miglioramento per Massimo Moratti che è stato estubato e respira da solo: l'ex presidente dell'Inter era stato ricoverato martedì scorso al reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano per una brutta polmonite. I medici lo avevano intubato ma oggi le sue condizioni sono leggermene migliorate, tanto che è stato estubato e respira autonomamente.

I medici continuano a essere molto cauti ma secondo quanto riportato da Il Giorno hanno confermato che sta facendo progressi, pur trovandosi in una situazione di salute molto delicata. Nei giorni scorsi la moglie Milly Moratti aveva sottolineato che non era in pericolo e oggi i lenti segnali di ripresa celano ottimismo. Moratti è vigile, riconosce la sua famiglia e adesso non ha più bisogno dell'ausilio di macchine per poter respirare, un primo passo nel suo processo di guarigione dalla polmonite.

Come sta Moratti dopo il ricovero in terapia intensiva

Per tutti gli interisti sono stati momenti di grande apprensione, ma le notizie che arrivano dall'Humanitas infondono un cauto ottimismo. Massimo Moratti è stato estubato dai medici e adesso respira autonomamente, segnali di una timida ripresa dalla polmonite che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono in leggero miglioramento e l'ex presidente dell'Inter sta facendo progressi, ma per i medici dovrà restare ancora in osservazione perché la situazione è delicata.

Non è in pericolo, come aveva sottolineato anche la moglie Milly, ma i segnali di ripresa non devono affrettare le cose. A Moratti, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, è stata diagnosticata una forma di polmonite molto seria in seguito a una crisi respiratoria con possibile insufficienza renale, una condizione che richiede cautela assoluta da parte dei medici che lo seguono.