Come sta oggi Massimo Moratti: è ancora intubato ma ha aperto gli occhi e riconosce i familiari

Le condizioni dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, sono lievemente migliorate ma è ancora intubato nel reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Rozzano (Milano). Il ricovero per difficoltà respiratorie conseguenza di una polmonite tiene il mondo del calcio italiano col fiato sospeso. Due giorni fa la grande paura, quando si è diffusa la notizia della necessità di ricorrere a un trattamento d'urgenza e a una sorveglianza medica maggiore. La situazione clinica attuale non permette ancora l'estubazione e la possibilità da parte di Moratti di non beneficiare più dell'ausilio delle macchine per fare quanto di più naturale vi sia: respirare. Ma ha aperto gli occhi e riconosciuto i familiari attorno a sé, dando segnali di una migliore reattività aspettando cenni ulteriori nel processo di guarigione.

La moglie Milly: "Non sembra preoccupante"

Le parole della moglie, Milly, hanno aggiunto cauto ottimismo rispetto a quanto non trapela da ambienti sanitari, che tengono il più stretto riserbo sul paziente nell'attesa di fornire delucidazioni ufficiali. "Non sta male e non dovrebbe essere nulla di preoccupante", ha ammesso nelle ultime ore. Uno spiraglio che alimenta fiducia e dà una prima risposta alla domanda più ricorrente al momento: come sta l'ex massimo dirigente? Una domanda che travalica il tifo nerazzurro, per la storia della famiglia legata indissolubilmente al blasone del club, e unisce idealmente tutti gli sportivi italiani.

A maggio scorso l'80° compleanno con la famiglia interista

Lo scorso maggio aveva festeggiato una ricorrenza importante: l'80° compleanno, che celebrò in famiglia. Quella strettamente personale e quella calcistica, perché l'Inter e i diversi protagonisti che si sono avvicendati sotto la sua egida costituiscono una parte importante della sua vita, imprenditoriale e sportiva. Moratti s'è mosso nel solco tracciato in un'altra epoca del calcio italiano, virato seppia, da suo padre, Angelo: ha restituito alla società nerazzurra quella grandezza che era stata offuscata nel tempo , culminata con un'era altrettanto d'oro: il 2010 e il Triplete raggiunto con José Mourinho in panchia. E oggi, ironia della sorte, sulla panchina della squadra c'è Cristian Chivu, uno degli attori di quella formazione che realizzò qualcosa di straordinario.