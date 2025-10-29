Come sta Italiano dopo le dimissioni dall’ospedale: quando tornerà in panchina con il Bologna

Italiano è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite e seguirà il Bologna contro il Torino, ma non dalla panchina: quando rientrerà l’allenatore e quali sono le sue condizioni.

Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S.Orsola-Malpighi, dove era ricoverato dallo scorso 20 ottobre per una polmonite. L'allenatore del Bologna è stato dimesso ieri, quando le sue condizioni cliniche sono migliorate e gli hanno consentito di poter tornare a casa. Il brutto episodio è ormai messo alle spalle e adesso i rossoblù aspettano soltanto il momento di poter riabbracciare il tecnico e continuare a lavorare con lui: servirà ancora un po' di tempo per consentirgli di riprendersi del tutto, ma già nella partita contro il Torino sarà accanto alla squadra per dare un segnale forte.

Le condizioni di Italiano dopo le dimissioni

La squadra e i tifosi si erano stretti attorno all'allenatore che circa dieci giorni fa era stato ricoverato all'ospedale di Bologna a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica che ha richiesto delle cure con gli antibiotici. Giorno dopo giorno il suo quadro clinico è migliorato e ieri i medici hanno deciso di dimetterlo e consentirgli di tornare a casa. Lo ha annunciato il suo club con un comunicato stampa in cui ha ringraziato anche tutto il personale sanitario che ha lavorato per poter curare Italiano.

L'allenatore sta meglio e può tornare subito in azione, anche se contro il Torino non sarà in panchina: si prenderà l'abbraccio di tutto il Dall'Ara oggi guardando la partita dalle tribune dello stadio e probabilmente non avrà contatti con la squadra in via precauzionale, almeno nei prossimi giorni che saranno fondamentali per la sua ripresa. Il Bologna conterà di avere a disposizione il tecnico in panchina per la partita di Europa League contro il Brann del prossimo 6 novembre, ma nel frattempo tornerà al centro di allenamento per preparare i suoi ragazzi che con Nicolini hanno vinto per la prima volta in Europa, una partita dedicata ovviamente a Italiano che li ha seguiti mentre era ricoverato in ospedale.