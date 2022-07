Come segnare un gol con soli due tocchi: si apre così la stagione del Barcellona di Xavi Il primo gol della stagione 2022-2023 del Barcellona di Xavi è figlio di due soli tocchi: ci sono voluti 28 minuti per aprire le marcature ma ne è valsa la pena.

A cura di Vito Lamorte

Negli ultimi giorni il Barcellona ha fatto parlare di sé soprattutto per i movimenti di mercato che la società di Joan Laporta ma oggi la squadra catalana è scesa in campo per la prima amichevole della pre-season 2022-2023. Il Barça è sceso in campo contro l'Olot per l'esordio stagionale e ha impiegato 28 minuti per aprire le marcature.

L'autore del primo gol dell'annata è stato Pierre-Emerick Aubameyang che, mentre intorno al club blaugrana si parla sempre più di Robert Lewandowski, continua a vedere la porta come ha fatto durante il suo primo semestre da giocatore del Barça. Il centravanti gabonese ha segnato con un magnifico pallonetto su assist di ter Stegen, che è riuscito a pescarlo sulla corsa direttamente con il rinvio.

Auba aveva provato due volte prima, con il portiere Batalla che si era opposto alla sua conclusione dopo una grande azione individuale di Pablo Torre, e subito dopo ha colpito la traversa di testa. La rete è arriva con una giocata veloce, nata dalla capacità di leggere il gioco e alla tecnica del portiere tedesco: ter Stegen ha visto la posizione del suo compagno e con un rilancio precisissimo è riuscito a servirlo sulla corsa. Aubameyang, come se avesse capito già tutto, appena ha visto il compagno con il pallone in mano è riuscito a prendere il tempo al suo marcatore e a scappare verso la porta avversaria.

Il numero uno del Barça è riuscito a far arrivare il pallone sulla corsa del compagno e Aubameyang non ha dovuto fare altro che calciare verso la porta. Magnifico pallonetto sul portiere avversario e palla nel sacco. Così la prima rete del Barça 2022-2023 di Xavi è figlia di due tocchi: quello del portiere e quello del centravanti ex Arsenal.

Non è arrivata la vittoria nella prima uscita stagionale per i Culé, visto che la gara non si è sbloccata dal pareggio per 1-1 maturato nella prima frazione. Esordio per Franck Kessiè da titolare.