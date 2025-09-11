Calcio
video suggerito
video suggerito

Come ha fatto il Milan a incassare oltre 20 milioni a calciomercato chiuso: la strategia delle cessioni

Il Milan è riuscito a gestire alla perfezione anche l’ultima finestra di calciomercato estivo, che consentiva di piazzare giocatori in uscita sfruttando la chiusura ritardata rispetto alla Serie A di altri campionati. Così sono partiti Bennacer, Adli e Simic e i rossoneri hanno incassato oltre 20 milioni di euro. Da destinare al mercato invernale.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il calciomercato del Milan, come di tutta quanta la Serie A si è concluso ufficialmente lo scorso 1° settembre alle 20:00. Eppure il club rossonero è riuscito ugualmente a piazzare dei colpi plurimilionari che gli hanno permesso di incassare nei dieci giorni successivi, fino all'11 settembre senza contravvenire ad alcuna regola. Grazie ad una strategia precisa della dirigenza che ha optato per non cedere tutti i propri giocatori esclusi dal progetto tecnico di Allegri, alla prima occasione. Così, sfruttando le scadenze posticipate di altri mercati, soprattutto quello ricchissimo dell'Arabia Saudita, si è vista recapitare un assegno complessivo di 21 milioni di euro.

Bennacer ceduto alla Dinamo Zagabria, in arrivo 11 milioni

La prima mossa che ha permesso alle casse rossonere di ritornare più ricche è stata quella della cessione di Ismael Bennacer, il centrocampista rossonero che ha iniziato la stagione fuori rosa. Lo scorso 7 settembre è andato a buon fine il confronto con la Dinamo Zagabria con la quale Bennacer ha firmato un contratto fino al 2029, che verrà confermato a fine stagione con un diritto di riscatto stabilito a 10 milioni di euro.

Il Milan incassa dalle cessioni di Adli e Simic: in totale 11 milioni

Soldi "pesanti" che si aggiungono ad altre due manovre last minute per il mercato rossonero. A salutare Milanello, sono stati altri due giocatori esclusi da Allegri e in cerca di squadra: entrambi sono finiti in Arabia dove il calciomercato estivo ha chiuso i battenti mercoledì 10 settembre. Un'ultim'ora che ha visto il Milan presente e pronto a cogliere l'occasione al balzo: la prima grazie alla cessione al Al Shabab di Adli (7 milioni incassati), che già lo scorso anno era andato in prestito alla Fiorentina, la seconda per l'addio a Simic, con la percentuale del 20% che il club rossonero si era garantito con l'Anderlecht in caso di cessione, avvenuta puntualmente al Al Ittihad. Al Milan sono arrivati altri 4 milioni.

Leggi anche
Che fine ha fatto Origi al Milan, non si vede in campo da due anni: viene pagato per non giocare

Il tesoretto del Milan: soldi utili a gennaio per ridare la caccia ad un "numero 9"

Così, le casse rossonere si sono ritrovate più ricche di ben 21 milioni di euro, un tesoretto che verrà sfruttato a gennaio per la sessione invernale dove i rossoneri molto probabilmente torneranno a cercare un centravanti d'area di rigore come alternativa al solo Gimenez dopo che in estate sono falliti tutti i tentativi per consegnare ad Allegri un "9" come da richiesta del tecnico.

Calcio
Calciomercato
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
La fake news su Sinner “in lacrime di notte” durante gli US Open per le aspettative dell’Italia
Diego Nargiso: "Sinner non era tranquillo in finale contro Alcaraz. L'ho capito da diverse cose"
Bertolucci: "Mi fa ridere chi parla di tragedia per Sinner. Agli US Open gestione demenziale"
Quando Jannik potrà tornare numero uno al mondo: rischia di dover aspettare mesi
Quando gioca Sinner il prossimo torneo, cambia il programma dopo la sconfitta agli US Open
Sabalenka stuzzica Kyrgios prima della battaglia dei sessi: "Sinner o Alcaraz al suo posto"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views