Come ha fatto il Como a convincere Fabregas a restare: hanno usato argomenti ricchissimi Cesc Fabregas sarà ancora l'allenatore del Como anche per la prossima stagione. Il club ha convinto il tecnico spagnolo a restare quando sembrava vicinissimo il passaggio al Bayer Leverkusen al posto di Xabi Alonso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Como è stata una delle autentiche sorprese di questa Serie A 2024/2025. La salvezza raggiunta con largo anticipo dopo un inizio difficile ha confermato le ambizioni della società pronta a rilanciarsi già dal prossimo anno per puntare a qualcosa in più della lotta per non retrocedere. Tutto merito di Cesc Fabregas che in poco tempo si è guadagnato apprezzamenti e attestati di stima da parte di allenatori, club e addetti ai lavori che fin da subito hanno potuto vedere la mano dell'allenatore spagnolo sugli automatismi tattici di una squadra che ha mostrato un calcio armonico e divertente.

Secondo quanto rivelato da Sky negli ultimi giorni il Bayer Leverkusen sarebbe stato pronto a chiudere l'arrivo proprio di Fabregas come nuovo allenatore dei tedeschi al posto di Xabi Alonso pche è promesso sposo del Real Madrid. La squadra delle Aspirine però è stata letteralmente gelata dalla mossa del Como che nelle ultime ore avrebbe convinto Fabregas a restare confermandolo dunque come allenatore dei lombardi anche per la prossima stagione. Sullo spagnolo c'erano anche altri club e si era fatto con insistenza anche l'ipotesi Roma ancora a caccia di uno sostituto di Ranieri.

Fabregas esulta dopo la salvezza conquistata.

Nonostante il forte pressing del Leverkusen dunque (sicuro di avere il sì di Cesc) e di altri club, il Como lo ha convinto. I contatti degli ultimi giorni tra le parti sono stati positivi per trovare l'accordo con un ritocco economico importante sul nuovo contratto ed evidentemente far conoscere all'allenatore i programmi e le intenzioni del club anche in ottica mercato. Possibile che siano state garanzie all'allenatore anche sulla permanenza di alcuni giocatori come Nico Paz e Diao su tutti. La Roma sembrava potesse puntare forte su Fabregas dopo gli apprezzamenti mostrati anche da Ranieri nei confronti dello stesso allenatore spagnolo che in occasione della sfida tra Como e giallorossi aveva detto: "È destinato ai top club".

Il cammino del Como Fabregas in panchina

Parole al quale poi Fabregas ha risposto a Sky Sport dopo essere stato invitato al ‘Club': "Ranieri è un modello per me, ho parlato con lui tante volte e devo solo ringraziarlo perché mi ha fatto imparare molto". Per lui ora si riapre la possibilità di vivere un'altra stagione al Como dopo essere stato anche sondato da altri club italiani i quali hanno apprezzato il suo lavoro tra lo scorso anno in B e questa stagione. Il Como, dopo 36 giornate del campionato di Serie A, ha conquistato 48 punti in una zona nobile della classifica.