Come giocherà l’Italia con l’Estonia nelle qualificazioni Mondiali: Cambiaso e Spinazzola titolari

L'Italia ha l'obbligo di vincersi per posizionarsi bene nel suo girone di qualificazione e ottenere un posto ai Mondiali 2026. In questa finestra di impegni internazionali gli Azzurri affronteranno Estonia e Israele ma Gattuso dovrà fare i conti con qualche infortunio di troppo che lo porterà a mettere in atto rotazioni rispetto alla formazione titolare che ha disegnato nella sua testa fino a questo punto. Non ci saranno Politano e Zaccagni sugli esterni e proprio lì ci sono i ballottaggi più accesi.

La probabile formazione dell'Italia

La Nazionale continua i suoi allenamenti a Coverciano per farsi trovare pronta nei prossimi due impegni. L'obiettivo minimo è quello di centrare il secondo posto nel girone di qualificazione e accedere almeno agli spareggi per i prossimi Mondiali, anche se il ricordo delle due edizioni passate non è di certo piacevole. La Norvegia è sempre prima ma c'è ancora una piccola possibilità di scalzarla dal trono.

Gli unici dubbi del CT Gattuso riguardano gli esterni. Dal 1′ potrebbero partire Spinazzola a destra e Cambiaso a sinistra, così da testare anche i due giocatori in vista delle prossime partite, ma non è da escludere anche l'inserimento di Cambiaghi che è stato convocato per la priva volta e dovrà essere testato per fare le opportune valutazioni. Potrebbe addirittura esserci l'inserimento di Raspadori come titolare per la corsia esterna. Il modulo sarà sempre il 4-4-2 che fin qui ha dato le certezze maggior: in attacco confermatissima la coppia Kean-Retegui , rodata e affiatata ma soprattutto in grado di segnare gol anche nei momenti più difficili. Un'ultima alternativa in caso di emergenza potrebbe essere l'inserimento di un altro centrocampista con Cristante, ma resta l'ipotesi remota da usare solo in caso di ulteriori KO.

Leggi anche Lo scandalo del fuorigioco che può costare la qualificazione ai Mondiali: ecco il calcio senza VAR

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.