Come farà il Napoli a comprare i giocatori a gennaio avendo il mercato “bloccato”

Il Napoli potrà fare mercato solo quando saranno ufficialmente effettuate le eventuali cessioni di Lang e Lucca. La società partenopea ha un solo modo per acquistare giocatori.

Noa Lang e Lorenzo Lucca a Galatasaray e Nottingham Forest. Solo in questo modo, con le due cessioni, il Napoli potrà iniziare il suo calciomercato invernale. Ma perché? È quanto stabilito dalla Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio (ma anche di basket ndr) la quale ha sentenziato che Napoli e Pisa dovranno portare avanti soltanto operazioni a saldo zero secondo quanto previsto dal regolamento.

A ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per i due club l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi è inferiore a 0,8. Di fatto Lang e Lucca, una volta ceduti a una determinata cifra, dovranno essere rimpiazzati da due giocatori acquistati alle stesse condizioni e alle stesse cifre delle loro cessioni. Il Napoli, insieme al Pisa, è l'unica società della Serie A s braccetto con i toscani che risultano avere l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. In pratica ciò che era accaduto alla Lazio in estate la quale però aveva avuto il blocco totale del mercato.

Lang e Lucca per sbloccare il mercato del Napoli.

Di fatto per dare libertà di fare mercato alle varie società questo dato non deve superare l’80% dei ricavi totali: Pisa e Napoli non hanno rispettato le indicazioni e per questo dovranno portare avanti un mercato a saldo zero. Cessioni e acquisti dovranno dunque avere valore equivalente dato che il monte ingaggi non potrà lievitare. Le società interessate a determinate operazioni con questi club dunque dovranno pianificare con attenzione ogni movimento, valutando sia l’aspetto sportivo sia quello finanziario. Da capire ora come agirà il Napoli che dunque dovrà agire acquistando due giocatori pronti a ovviare alla grave emergenza infortuni in squadra.

Con questo blocco dunque le operazioni in entrate dovranno essere effettuate solo dopo una precedente cessione. Ad esempio, se Lang sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto, l'acquisto dovrà avvenire alle stesse condizioni e cifre incassate per il prestito di Lang. Le cifre e le formule dei giocatori che escono devono essere uguali a quelle dei giocatori che entrano. Di fatto un lavoro non indifferente per riuscire ad incastrare tutte queste condizioni affinché possa andare a buon fine una determinata operazione.