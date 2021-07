Siamo ormai giunti alla fase decisiva degli Europei. In questi giorni si disputeranno i quarti di finale, da cui usciranno le quattro semifinaliste del torneo, che parteciperanno alla final four, prevista in toto al Wembley Stadium di Londra. Le due semifinali si giocheranno martedì 6 e mercoledì 7 luglio alle ore 21, mentre la finale è prevista domenica 11 luglio, sempre alle ore 21. Per tutti e tre i match, le autorità britanniche hanno previsto l'apertura di Wembley a oltre 60.000 spettatori, circa 15.000 in più rispetto ai 45.000 presenti per l'ottavo di finale tra Inghilterra e Germania. Per questo motivo, la Uefa ha messo di nuovo in vendita sul proprio sito i biglietti, acquistabili da tutti, per assistere alle partite. La condizione essenziale per poter essere a Wembley, però, è quella di vivere nella cosiddetta Common Travel Area, ovvero tra il Regno Unito, l'Irlanda, l'Isola di Man, il Guernsey e il Jersey.

Nel caso in cui l'Italia dovesse battere il Belgio, giocherebbe la sua semifinale contro la vincente della sfida tra Spagna e Svizzera martedì 6 luglio alle ore 21. I nostri tanti connazionali che vivono in territorio britannico avrebbero così la possibilità di acquistare i tagliandi che gli consentirebbero di vedere il match dal vivo.

Biglietti semifinali e finale Euro 2020: quanto costano

I biglietti per le semifinali e la finale degli Europei saranno acquistabili esclusivamente online sul sito della Uefa, al quale sarà necessario registrarsi. Bisognerà poi recarsi nella sezione dedicata a Euro 2020 e cliccare su "Biglietti". A quel punto, basterà fare clic su "Visita il portale biglietti" e compariranno le tre partite per le quali sarà possibile procedere all'acquisto. I tagliandi sono divisi in tre categorie, alle quali corrispondono tre fasce di prezzo, sia per le semifinali sia per la finale. Per vedere dal vivo il penultimo atto degli Europei bisognerà spendere almeno 195 euro, costo dei biglietti di Categoria 3. 345 e 595 euro, invece, sono rispettivamente i prezzi dei tagliandi per la Categoria 2 e per la Categoria 1. Il costo aumenta ancora per i biglietti della finale: si parte dai 295 euro della Categoria 3, si passa poi ai 595 euro della Categoria 2, fino ad arrivare ai 945 euro della Categoria 1.

Dove si giocano semifinali e finale degli Europei

Nessun dubbio sul luogo della final four di Euro 2020. Dopo moltissime polemiche, la Uefa ha deciso di confermare Wembley come sede delle tre partite, nonostante il continuo aumento dei casi di Covid-19 legati alla variante Delta nel Regno Unito e nonostante le pressioni per lo spostamento in un altro luogo. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato sia della possibilità di spostare i match alla Puskas Arena di Budapest, che avrebbe potuto garantire il massimo della capienza, mentre il premier italiano Mario Draghi aveva promosso con forza la candidatura dello Stadio Olimpico di Roma, poiché in Italia la situazione legata al coronavirus è al momento sotto controllo. Alla fine, però, Aleksander Ceferin ha scelto di restare sulle proprie posizioni iniziali e sia le semifinali sia la finale degli Europei si disputeranno al Wembley Stadium di Londra, davanti a circa 60.000 spettatori.