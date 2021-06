Gli Europei entrano nel vivo. Dopo la disputa degli ottavi di finale, il torneo apre le porte ai quarti in cui sarà protagonista ancora l'Italia di Roberto Mancini. Dopo aver battuto l'Austria nel primo turno a eliminazione diretta, gli azzurri saranno chiamati a giocare contro il temibile Belgio di Lukaku che agli ottavi è riuscito a far fuori i campioni in carica del Portogallo di Cristiano Ronaldo con il punteggio di 1-0.

Oltre alla nazionale di Santos, fuori anche l'Olanda, a sorpresa contro la Repubblica Ceca, ma soprattutto la Francia di Deschamps che ha dovuto cedere al carattere della Svizzera che è riuscita ad eliminare i Galletti dopo la lotteria dei calci di rigore in cui è stato decisivo l'errore dal dischetto di Mbappé. Out anche la Germania che ha subito il durissimo ko dell'Inghilterra a Wembley perdendo 2-0 sotto i colpi di Sterling e Kane.

Ora il cerchio si stringe ulteriormente e le sfide dei quarti di finale sembrano avere già il sapore di finali anticipate. Tra big e tante sorprese, c'è anche l'Italia che adesso viene considerata come una delle favorite per la vittoria degli Europei. Grande curiosità per capire chi tra Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca e Ucraina proseguirà il sogno di accedere alle semifinali. Spagna, Italia, Belgio e Inghilterra le favorite. Qui tutte le informazioni per conoscere date, orari e stadi in cui si giocheranno le sfide dei quarti di finale degli Europei.

Europei 2021, oggi nessuna partita: quando iniziano i quarti di finale

Gli Europei oggi e domani osserveranno un turno di riposo. Dopo le fatiche per gli ottavi di finale che si sono conclusi ieri con le sfide tra Inghilterra e Germania e Svezia-Ucraina, è il momento dei quarti di finale che decreteranno le quattro semifinaliste che si andranno a giocare poi l'accesso alla finale di Wembley, a Londra, il prossimo 11 luglio. I quarti di finale avranno dunque inizio venerdì 2 luglio e finiranno sabato 3 luglio. Si comincerà con la sfida tra la sorprendente Svizzera di Petkovic e la Spagna di Luis Enrique. Il match si giocherà alle 18 alla ‘Gazprom Arena' di San Pietroburgo.

La prossima partita dell'Italia, quando gioca contro il Belgio ai quarti

Dopo la sfida tra Svizzera e Spagna alle 18, sarà la volta dell'Italia che venerdì' 2 luglio alle 21, affronterà il Belgio di Lukaku nei quarti di finale. Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver battuto l'Austria 2-1 al termine di due tempi supplementari mentre il Belgio dopo aver avuto la meglio per 1-0 contro i campioni in carica del Portogallo. Il match si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa dei tedeschi del Bayern. Sabato 3 luglio invece alle 18 si giocherà Repubblica Ceca-Danimarca mentre alle 21 la sfida tra Ucraina e Inghilterra allo stadio Olimpico di Roma.