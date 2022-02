Colombia ad un passo dal baratro, Cuadrado sotto accusa: “Deve fare come alla Juve” Settima nella classifica del girone di Qualificazione del SudAmerica, la Colombia è quasi fuori da Qatar 2022 e in patria c’è chi se la prende con Cuadrado.

A cura di Alessio Morra

Le lunghissime e infinite Qualificazioni ai Mondiali della zona sudamericana sono serratissime e potrebbero, molto probabilmente, provocare una grossa sorpresa. Perché è a un passo dall'esclusione la Colombia. I ‘Cafeteros' sembrava dovessero agilmente conquistare un posto per il Qatar, ma incredibilmente a sole due giornate dal termine si ritrovano al settimo posto, e solo due successi e una concatenazione di risultati potrebbero portare alla qualificazione ai Mondiali 2022. E in Colombia le polemiche non mancano, e anzi sono feroci e c'è chi se la prende soprattutto con Juan Cuadrado, il calciatore della Juventus

Il ko incassato allo Stadio Mario Kempes di Cordoba contro l'Argentina pone in una posizione difficilissima la Colombia. Il gol di Lautaro Martinez ha stoppato le velleità dei colombiani, che sapevano di essere quasi con le spalle al mare. Da sette partite la nazionale guidata da Reinaldo Reuda non riesce a fare gol, il 10 settembre ci fu un rotondo 3-1 al Cile, poi nulla più, o pareggi per 0-0 o sconfitte di misure, tutte molto pesanti. Perché la Colombia nonostante abbia tantissime ‘bocche da fuoco', come Zapata, Muriel, Borja, Falcao, James Rodriguez e Luis Diaz, appena comprato dal Liverpool, non riesce a sfruttare la potenza offensiva, e ora spera in una qualificazione miracolosa.

La classifica delle Qualificazioni ai Mondiali della zona sudamericana vede Brasile e Argentina già qualificate, imbattute e in lotta per il primato. Altre due squadre otterranno il pass diretto, la quinta giocherà uno spareggio inter-zona a giugno. La Colombia è settima con 17 punti, davanti ha il Cile (19) e soprattutto il Perù (21), l'Uruguay (22) e l'Ecuador (25), che già il 24 marzo potrebbe ottenere una storica terza qualificazione.

I colombiani si trovano quindi a guardare soprattutto all'Uruguay, che dopo aver cambiato allenatore ha vinto entrambe le partite, e al Perù, rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il calendario in realtà una chance ai ‘Cafeteros' la dà, perché la Colombia chiuderà il girone sfidando due delle ultime tre della truppa e cioè Bolivia (in casa) e Venezuela. Ma già nella 17a giornata c'è il confronto tra Uruguay e Perù, e ciò significa che almeno una delle due potrà fare punti, e quindi realisticamente la Colombia può puntare ‘solo' al quinto posto, ma per fare questo deve vincere entrambe le partite.

La Colombia non è riuscita a invertire la rotta dopo il cambio di allenatore (via Queiroz per lo stagionato Reuda) e ora in patria c'è bagarre. Le polemiche montano, la paura di non volare ai Mondiali è forte. Un grande ex José Adolfo ‘El Tren' Valencia, parlando in tv, ha detto la sua e ha parlato soprattutto di Cuadrado, ha fatto un confronto tra le prestazioni dell'esterno tra quelle con la Juventus e quelle con la Nazionale. E Valencia, che è stato un calciatore di alto livello, ha detto: "Cuadrado non gioca qui come lo fa con Juventus. Io da allenatore gli direi che se gioca alla Juventus in un modo, non può fare lo stesso in Nazionale. Lui è un grande giocatore, ci rappresenta bene all'estero, gli voglio molto bene, ma è importante che giochi seriamente come fa lì in Italia".