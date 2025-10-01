Cole Palmer incappucciato guarda il Chelsea, i tifosi lo scoprono: apparizione a sorpresa in Youth League

La stella del Chelsea ha provato a nascondersi dietro al cappuccio della felpa, ma non è passata inosservata a tifosi e telecamere: da bordo campo ha assistito al match della Champions League dei giovani tra Chelsea e Benfica.

Incappucciato e coperto da una grossa felpa nera, pensava di poter passare inosservato, ma per Cole Palmer non c'è stato nulla da fare. Il giocatore del Chelsea è stato colto dalla telecamere mentre era a bordo campo della sfida tra Chelsea e Benfica Under 19. L'inglese, attualmente ai box per un infortunio, ha voluto seguire da molto vicino la sfida di Youth League, posizionandosi direttamente sui cartelloni pubblicitari del terreno di gioco.

Consigliato anche da Maresca, non ha voluto rischiare prendendosi il giusto tempo per recuperare e tornare in squadra, così ne ha approfittato e si è goduto un po' di calcio giovanile. Infortunio non nuovo per Palmer, l'inglese infatti è stato costretto a uscire durante la sfida del 20 settembre contro il Manchester United. A soli 20 minuti dall'inizio del match un fastidio gli ha reso impossibile continuare, non un infortunio nato dal nulla, bensì un fastidio che si portava dietro da tempo e che lo terrà lontano dal campo fino alla parte finale di ottobre.

Cole Palmer fa il tifo e si gode la vittoria del Chelsea

La sfida ha visto il trionfo dei blues, sia in Champions, sia nella Youth League, la versione della coppa dalle grandi orecchie riservata alle squadre Under 19. L'amuleto Palmer sembra aver portato fortuna ai giovani, che hanno vinto per cinque a due sui rivali portoghesi. Sebbene l'outfit fosse pensato per non dare nell'occhio, l'inglese ha generato l'effetto opposto: i fan prima sono rimasti incuriositi da questa presenza a bordo campo, poi si sono accorti di chi si celasse sotto al cappuccio.

La sera stessa Palmer si è unito alla prima squadra per assistere alla partita principale di Champions contro il Benfica. In questo caso però, il trequartista non ha potuto mettere piede sul terreno di gioco o sostare nei pressi della linea della rimessa laterale. Si è dovuto accontentare di assistere al match dalla tribuna. Non un grande sforzo per il fantasista che ha potuto assistere a un'altra vittoria dei Blues, più risicata (solo uno a zero) ma comunque da tre punti. Anche in questo caso Palmer si è presentato incappucciato, forse solo per il freddo o per moda, ma sui social i fan hanno ricordato che non è la prima volta che l'inglese cerca di passare inosservato, senza riuscirci.

Palmer cerca di nascondersi i fan lo riconoscono e non è la prima volta

Era già successo durante il carnevale di Notting Hill, una manifestazione che si tiene per le strade di Londra, che Palmer tentasse la giocata. In quel caso il travestimento era stato più fantasioso: mascherina, occhiali da sole e finti capelli in stile rasta con berretto giamaicano. Un escamotage trovato dall'inglese per potersi godere la giornata di festa con le sue sfilate, senza essere intercettato e bloccato dai fan. Sui social sono ben 8,3 milioni i follower che seguono l'inglese, ma i tifosi del Chelsea sono molti di più, è difficile sapere o poter immaginare quanti di loro vivano a Londra e sognino di incontrare la stella dei Blues.