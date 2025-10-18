Calcio
Video thumbnail

Clima incandescente a Pisa, il video degli scontri con la tifoseria del Verona prima della partita

Poco prima dell’inizio di Pisa-Verona, per le vie della città si sono registrati diversi momenti di tensione con gruppi di ultrà che si sono confrontati con lancio di fumogeni e oggetti. L’intervento della polizia ha riportato l’ordine.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
1 CONDIVISIONI
Immagine

Pisa-Verona è uno dei due anticipi (in contemporanea all'altro match che si gioca al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo) che si disputano per la settima giornata di campionato, alle 15 con i nerazzurri alla ricerca dl loro primo successo in Serie A contro gli scaligeri che sono a anche loro a zero vittorie dopo 6 giornate. Un match in chiave salvezza che si gioca in un clima ostile e difficile caratterizzato da diversi tafferugli che si sono registrati nel corso della prima parte della giornata nella città toscana con le due tifoserie che sono entrate in contatto nei pressi dello stadio.

Cos'è successo poco prima di Pisa-Verona: gruppi di ultrà a contatto

Momenti di paura tra i passanti  per le strade della città toscana, prima della partita all'Arena Garibaldi con gruppi di ultras nerazzurri e veneti che sono venuti alle mani nei pressi di via Piave, creando più di semplici disordini. Come dimostrano i video pubblicati sui social in cui si sono visti  alcuni gruppi confrontarsi a lanci di fumogeni e oggetti raccolti lungo le strade. Soltanto dopo l'intervento della polizia la situazione è tornata alla normalità al di fuori dello stadio mentre dentro l'impianto pisano non si sono registrati scontri o ulteriori tafferugli, durante la partita tra Pisa e Verona.

L'intervento della polizia: lacrimogeni per disperdere i tifosi

Non si registrato gravi conseguenze tra le persone coinvolte nei tafferugli anche se l'intervento delle forze dell'ordine che hanno dovuto utilizzare anche il lancio di lacrimogeni per disperdere i gruppi più accesi nei tafferugli, creando ulteriore scompiglio. Si è registrato anche l'arrivo di alcune ambulanze nelle zone dove si sono scontrati gli ultrà, per poter soccorrere eventuali persone contuse.

Calcio
Notizie
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Alle 19 la Sprint Race, in serata le Qualifiche del GP Stati Uniti: Ferrari già in grande difficoltà
Kimi Antonelli sofferente: "Si è rotto il gilet refrigerante, riscaldava invece di rinfrescare"
Perché la McLaren nasconde le "conseguenze" per Norris dopo il contatto con Piastri
Ferrari deprimente nell GP di Austin, Leclerc ha un brutto presentimento: "Spero di sbagliarmi"
Gli orari del GP degli Stati Uniti: nel Texas si correrà pure la Sprint Race sabato pomeriggio, poi le Qualifche
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views