Clima incandescente a Pisa, il video degli scontri con la tifoseria del Verona prima della partita

Poco prima dell’inizio di Pisa-Verona, per le vie della città si sono registrati diversi momenti di tensione con gruppi di ultrà che si sono confrontati con lancio di fumogeni e oggetti. L’intervento della polizia ha riportato l’ordine.

Pisa-Verona è uno dei due anticipi (in contemporanea all'altro match che si gioca al Via del Mare tra Lecce e Sassuolo) che si disputano per la settima giornata di campionato, alle 15 con i nerazzurri alla ricerca dl loro primo successo in Serie A contro gli scaligeri che sono a anche loro a zero vittorie dopo 6 giornate. Un match in chiave salvezza che si gioca in un clima ostile e difficile caratterizzato da diversi tafferugli che si sono registrati nel corso della prima parte della giornata nella città toscana con le due tifoserie che sono entrate in contatto nei pressi dello stadio.

Cos'è successo poco prima di Pisa-Verona: gruppi di ultrà a contatto

Momenti di paura tra i passanti per le strade della città toscana, prima della partita all'Arena Garibaldi con gruppi di ultras nerazzurri e veneti che sono venuti alle mani nei pressi di via Piave, creando più di semplici disordini. Come dimostrano i video pubblicati sui social in cui si sono visti alcuni gruppi confrontarsi a lanci di fumogeni e oggetti raccolti lungo le strade. Soltanto dopo l'intervento della polizia la situazione è tornata alla normalità al di fuori dello stadio mentre dentro l'impianto pisano non si sono registrati scontri o ulteriori tafferugli, durante la partita tra Pisa e Verona.

L'intervento della polizia: lacrimogeni per disperdere i tifosi

Non si registrato gravi conseguenze tra le persone coinvolte nei tafferugli anche se l'intervento delle forze dell'ordine che hanno dovuto utilizzare anche il lancio di lacrimogeni per disperdere i gruppi più accesi nei tafferugli, creando ulteriore scompiglio. Si è registrato anche l'arrivo di alcune ambulanze nelle zone dove si sono scontrati gli ultrà, per poter soccorrere eventuali persone contuse.