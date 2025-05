video suggerito

Clamoroso gesto di protesta di Rodrygo prima del Clasico: ora non vuole più giocare nel Real Madrid Rodrygo è finito sotto i riflettori dopo che la stampa spagnola ha diffuso la notizia della sua volontà di andare via dal Real Madrid. Richiesta che il brasiliano avrebbe manifestato prima dell’ultimo Clasico perso contro il Barcellona che è costato il titolo. “Speculazioni” ha sottolineato Ancelotti, “sta soffrendo emotivamente, vuole anche lui il bene della squadra” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid è reduce da una stagione negativa, iniziata nel migliore dei modi con la Supercoppa Europea, contro l'Atalanta, per poi declinare inesorabilmente verso il basso, uscendo mestamente da ogni competizione. Un ciclo che stenta a ripartire e che per alcuni versi è finito definitivamente con l'oramai ufficializzato addio di Carlo Ancelotti, ma che vede all'orizzonte altre crepe non secondarie in squadra: voci su Vinicius, ma soprattutto il "caso" Rodrygo che aveva già detto che di volersene andare via, già prima del KO dell'ultimo Clasico in cui non ha giocato un solo minuto.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio la sconfitta amarissima nell'ultimo Clasico che di fatto ha consegnato il titolo al Barcellona e fatto issare bandiera bianca al Real Madrid. All'indomani della rimonta dei catalani, in casa Blanca si è parlato solo dell'addio di Ancelotti, che ha definito nei dettagli il nuovo contratto che lo lega al Brasile, e sono scoppiati diversi casi tra i giocatori, scontenti e delusi. Tra cui quello clamoroso di Rodrygo, che ha vissuto una stagione da ripiego, spesso – troppo spesso – relegato in panchina di fronte a compagni del calibro di Bellingham e Mbappé. Così da chiedere la cessione, stando alle ultime dalla Spagna, alla vigilia del Clasico della disfatta, dove è rimato mestamente in panchina per tutti i 90 minuti di gioco.

Rodrygo lascia l'allenamento, Ancelotti: "Sta male emotivamente, il resto sono speculazioni"

Un "caso" che è esploso ancor più forte a fronte delle recenti immagini che sono arrivate dalla Ciudad dove il brasiliano ha lasciato anzitempo l'allenamento, leggermente claudicante. Video che lo hanno ritratto parlare velocemente con Ancelotti, per poi dirigersi a testa bassa verso gli spogliatoi. "Non si è ripreso bene dalla febbre" ha poi spiegato il tecnico in conferenza stampa. "E mi ha detto che aveva sentito un fastidio as una gamba, non so quale delle due, così si è fermato. Le voci? Si sono fatte molte speculazioni a riguardo. Tutti nutriamo un affetto speciale per Rodrygo, soprattutto io: sta male emotivamente, vorrebbe aiutare di più la squadra, è normale il suo stato d'animo".

Leggi anche Il Barcellona ribalta il Real Madrid nel Clasico che vale il titolo con l'ennesima, straordinaria rimonta

Rodrygo scontento, ha chiesto la cessione già prima dell'ultimo Clasico

La "ribellione", come è stata denominata dai media spagnoli, è figlia dunque di un malessere lungo almeno un anno ed è diventata manifesta alla vigilia della gara più importante di questo finale di stagione, il Clasico – poi perso – col Barça. Sotto accusa è finito il giovane 24enne brasiliano Rodrygo che secondo quanto raccolto dalla stampa avrebbe chiesto la cessione alla dirigenza, a seguito delle reiterate situazioni che si sono ripetute all'interno dello spogliatoio del Real Madrid e che non gli sono piaciute. Secondo fonti vicine al club, Rodrygo, infatti, si sarebbe sentito escluso dal progetto tecnico iniziale in cui formava coppia fissa con il connazionale Vinicius – anche lui finito nelle voci di mercato. Soprattutto dopo il clamore mediatico suscitato dagli arrivi di Jude Bellingham e poi di Kylian Mbappé che gli hanno tolto visibilità e minutaggio.