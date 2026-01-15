Clamoroso Douglas Costa, va in Serie D con il Chievo: ma il ritorno in Italia sarà temporaneo

Il Chievo potrebbe fare un colpo fuori categoria per la Serie D accogliendo Douglas Costa: non è utopia, ma il progetto del club veronese che sta tentando la difficile risalita e che presto potrebbe contare sull'ex Juve per fare un grande balzo in avanti. Si avvicina sempre di più il ritorno in Italia dell'ex Juve che resterà lontano dai radar della Serie A per prendere parte a un progetto ancora più ambizioso e a lungo termine. Secondo quanto riportato da Sky il rientro sarà solo temporaneo, fino alla fine di questa stagione, perché poi sarà ceduto all'Al Ittifaq per giocare assieme a Mario Balotelli.

Perché Douglas Costa andrà al Chievo

Fra tante squadre disponibili la scelta di finire in Serie D sembra assurda, ma in realtà fa tutto parte di un piano che porterà il brasiliano negli Emirati Arabi. Il presidente dell'Al Ittifaq è Pietro Laterza che possiede anche il Chievo: questo spiega benissimo il passaggio in una squadra fuori dall'orbita del grande calcio italiano che sarà soltanto punto d'appoggio per l'ex Juve che poi continuerà la sua carriera altrove, stabilendosi a Dubai come di recente ha fatto anche Balotelli.

Douglas Costa è svincolato dalla fine della scorsa stagione

Il piano è semplice e prevede sei mesi al Chievo, dove cercherà di dare una mano alla squadra nella risalita verso i professionisti dopo gli anni difficili che ha attraversato, e poi il passaggio la prossima estate nel nuovo club che già lo aspetta. Douglas Costa ha già dato l'ok a questo doppio trasferimento e si prepara al ritorno in Italia, dove in passato ha vestito la maglia della Juventus per tre anni. L'ultima avventura nel mondo del calcio è stata al Sydney FC in Australia, ma alla fine dello scorso campionato è stato svincolato ed è pronto a rimettersi in gioco in una nuova realtà perché a 35 anni non ha ancora intenzione di pensare al ritiro dalle scene.