Clamoroso dall'Inghilterra, Maignan ha chiesto la cessione immediata al Milan: vuole il Chelsea Voci provenienti da Oltremanica parlano di una richiesta esplicita di Mike Maignan al Milan per essere ceduto subito. Ad attenderlo ci sarebbe il Chelsea che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club. Allegri farà un ultimo tentativo, ma i rossoneri hanno deciso la cifra da incassare.

A cura di Alessio Pediglieri

In Inghilterra sono assolutamente sicuri che l'idillio tra Mike Maignan e il Milan si sia concluso. Nemmeno l'avvento di Max Allegri, Igli Tare nuovo ds e un progetto sportivo che sta immediatamente prendendo piede e concretezza avrebbero riaperto le porte al dialogo tra club e portiere francese. Con posizioni divergenti a tal punto che il nazionale transalpino avrebbe già comunicato ai rossoneri la volontà di andarsene subito, direzione Premier League con il Chelsea che lo attende per affrontare il Mondiale per Club in programma dalla prossima settimana.

La notizia dall'Inghilterra: Maignan ha chiesto al Milan di essere ceduto subito

A dare la notizia per certa è stata Sky Sports UK che ha svelato, attraverso fonti vicine al club londinese, di un oramai già trovato accordo con il portiere del Milan non più interessato a proseguire il proprio percorso in rossonero dopo l'ultima stagione cosparsa da problematiche dentro e fuori il campo. Kaveh Solhekol ha spiegato come il portiere starebbe spingendo verso l'uscita anticipata, con un chiaro obiettivo nella testa: "Se il Chelsea ingaggerà un nuovo portiere è probabile che lo faccia prima di partire per gli Stati Uniti per la Coppa del Mondo per Club la prossima settimana" ha sottolineato il giornalista esperto di mercato di Sky Sports Uk. "Mike Maignan ha già dichiarato al Milan di volersi trasferire al Chelsea. Il suo contratto con il Milan scade la prossima estate ma non firmerà alcun nuovo accordo".

Maignan e il Milan, la situazione contrattuale: rinnovo in stand by

Una notizia che, se confermata dai fatti, ha del clamoroso visto che dal quartiere generale rossonero si parla sì di rinnovi e prolungamenti – compresa la situazione di Maignan – con un occhio di riguardo a possibili alternative, ma in un contesto che non appariva decisamente così drastico. Del contratto di Maignan con il Milan si è sempre parlato molto, visto che è in scadenza estate 2026. Un primo contatto positivo arrivato a inizio 2025, con una proposta concreta per altri 3 anni a 5 milioni netti. Un'intesa poi messa a dura prova dai risultati del campo, che hanno coinvolto negativamente anche Maignan che non è più riuscito ad esprimersi con regolarità ad alti livelli. Con il triste epilogo dell'eliminazione da tutte le competizioni europee, è arrivato anche il definitivo stand-by e, ora, l'ipotesi realistica di un addio praticamente immediato.

Maignan lontano dal Milan, il club rossonero ha fissato il prezzo

Max Allegri in agenda ha diversi punti da risolvere insieme a Tare e una delle voci era proprio quella del portiere. Il nuovo allenatore del Milan vorrebbe provare a tenere Maignan visto che la porta non è una priorità del nuovo progetto tecnico che deve rivalutare ben altre situazioni più importanti in mezzo al campo. Le ultime cronache, italiane, raccontavano di un possibile summit col giocatore proprio per garantirgli fiducia e proseguimento di intenti ma le notizie giunte dall'Inghilterra rischiano di far saltare il banco: il Chelsea è alla ricerca di un nuovo estremo, le voci vogliono che la scelta verrà fatta prima del Mondiale per Club, il Milan non ha intenzione di trattenere giocatori contro la loro volontà. Ala fine, come sempre prevarrà il dio denaro: si parla di 20/25 milioni da Londra, cifra che al Milan non aggrada avendo da tempo fissato una base di almeno 35 milioni.