Clamoroso autogol del Milan a Torino: Maignan rinvia e prende in pieno Thiaw davanti a lui Il Milan parte male a Torino: Mike Maignan la combina grossa, rinviando in maniera maldestra il pallone addosso al compagno Thiaw. La sfera rotola nella porta indifesa per il clamoroso autogol.

A cura di Paolo Fiorenza

Peggio di così non poteva iniziare per il Milan la partita in casa del Torino: i rossoneri sono andati subito sotto al 5′ dopo che Malick Thiaw ha realizzato un clamoroso autogol, provocato peraltro completamente da Mike Maignan. Il portiere francese è uscito dalla sua area per un rinvio abbastanza comodo dopo un lancio lungo dei granata, ma il suo calcio ha preso in pieno Thiaw che era davanti a lui: la sfera è rotolata beffardamente nella porta vuota.

Le espressioni desolate dei calciatori del Milan in campo esprimono bene la frustrazione per quanto accaduto all'inizio del match col Torino, uno snodo fondamentale per le residue ambizioni di Champions della squadra di Conceiçao, dopo la mazzata dell'eliminazione dall'attuale edizione della competizione per mano del Feyenoord. I rossoneri in campionato sono reduci da una striscia di 10 punti portati a casa sugli ultimi 12 a disposizione (tre vittorie e il pari con l'Inter), uno stop in casa granata sarebbe difficile da ammortizzare nella corsa al quarto posto in classifica, attualmente occupato dalla Lazio e distante 6 punti (con la partita da recuperare contro il Bologna).

Erano passati appena quattro minuti allo Stadio Olimpico Grande Torino, quando Pedersen ha lanciato lungo il pallone dalla propria trequarti, cercando la profondità di Sanabria. Thiaw era chiaramente in vantaggio e ha controllato la situazione, frapponendosi tra l'avversario e Maignan per consentire al proprio portiere l'agevole rinvio. Il francese tuttavia ha commesso l'errore capitale di calciare dritto per dritto, invece di spedire la sfera lateralmente: le probabilità di colpire Thiaw, che era un passo avanti a lui, erano altissime e infatti è andata esattamente così. Per il difensore tedesco peraltro è doppietta di autoreti contro il Torino in questo campionato: aveva insaccato nella propria porta anche all'andata (2-2 lo scorso 17 agosto).