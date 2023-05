Clamorosa svista in Siviglia-Juve, Cuadrado fa fallo da rigore lampante: arbitro e VAR lo salvano L’intervento del colombiano alla fine del primo tempo ha rischiato di concedere agli andalusi un’opportunità per sbloccare il match.

L’esterno sudamericano ha rischiato grosso per quel tackle: il direttore di gara lo ha graziato.

Come ha fatto l'arbitro Makkelie a non dare un rigore al Siviglia per quell'entrata imprudente e scellerata di Cuadrado? L'intervento del colombiano alla fine del primo tempo ha rischiato di concedere agli andalusi un'opportunità per sbloccare il match. Ci ha messo irruenza, quella che a pochi passi dalla porta raccontano come "pericoloso" un difensore "scivoloso". È un vecchio adagio del gioco del calcio che descrive perfettamente la portata della sciocchezza commessa dall'esterno sudamericano.

L’entrata rischiosa di Cuadrado che l’arbitro non ha reputato fallosa contro le proteste del Siviglia che chiedeva rigore.

Oliver Torres è sulla linea (quindi in area, da regolamento) quando viene affrontato dall'avversario che in scivolata prende poco pallone e tanto piede nel tentativo di sventare quell'azione. Le immagini in tempo reale, a velocità normale, e più ancora quelle rallentate dalla moviola, prese da una prospettiva ravvicinata, lasciano a bocca aperta per quel tackle fatto col piede quasi a martello, scomposto. Il direttore di gara non reputa falloso quell'intervento e anche il Var, dopo un check abbastanza lungo, non lo richiama alla revisione. Una decisione inspiegabile alla luce della dinamica dell'azione.

Com'è possibile che dalla cabina di regia non si siano accorti di cosa accaduto? Qual è stata l'interpretazione data a quel frangente? A Siviglia, oltre a sollevare proteste, hanno anche alimentato sospetti e polemiche a causa dell'ufficiale addetto al Var: è van Boekel, l'olandese contestato per il suo operato contro il Barcellona in Champions League.

(in aggiornamento)