video suggerito

Clamorosa squalifica per Lucescu dopo una rissa con dei tifosi: tornerà in panchina ad aprile La federcalcio greca ha sanzionato duramente Razvan Lucescu dopo una rissa avvenuta con alcuni tifosi avversari: ha colpito alcuni ragazzi ed è stato punito con quattro mesi di squalifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Razvan Lucescu è finito nei guai in Grecia: l'allenatore del PAOK è stato protagonista di una rissa tremenda al termine dei quarti di finale della coppa nazionale contro l'AEK Atene ed è stato sanzionato severamente dalla federazione con quattro mesi di squalifica. Il suo gesto ha rappresentato uno scandalo per tutto il calcio greco che mai aveva assistito a scene simili.

Tutto è cominciato nei parcheggi sotterranei dello stadio dopo la sconfitta contro la squadra di Salonicco che non è stata presa bene dal tecnico rumeno e da tutto il suo staff. Mentre si dirigevano verso il pullman sino stati fermati da alcuni tifosi avversari che li hanno preso in giro e lì è accaduto l'impensabile.

Quattro mesi di squalifica a Lucescu per rissa

La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dello stadio che hanno incriminato l'allenatore e alcuni membri del suo staff. Lucescu è stato fermato da un tifoso e da due dei suoi figli che lo hanno preso in giro per la sconfitta e a quel punto il rumeno li ha assaliti fisicamente, scagliandosi verso uno dei due ragazzini presenti nel parcheggio. In Grecia la questione ha destato un enorme scandalo, tanto da mobilitare la federazione che ha risposto con una sanzione durissima.

Leggi anche La trasformazione fisica di Pogba dopo la squalifica per doping: si allena per tornare a giocare

Secondo quando riportato da gazzetta.gr Lucescu è stato punito con quattro mesi di squalifica e lo stesso trattamento hanno subito i suoi quattro collaboratori che hanno partecipato alla rissa nel parcheggio e in più dovranno pagare 15mila euro di multa. Nessuno di loro potrà sedere in panchina fino al mese di aprile e non potranno neanche accedere agli spogliatoi nei giorni delle partite. La reazione dell'allenatore alla notizia della squalifica è stata rabbiosa: il rumeno ha accusato la federcalcio greca di voler colpite lui e il PAOK con decisioni ingiuste e ha annunciato che la sua squadra risponderà sul campo come ha sempre fatto.