Ciro Immobile lascia il Bologna: lo ha convinto il settimo uomo più ricco al mondo

Ciro Immobile lascia il Bologna, convinto dai soldi e dal progetto del Paris FC, l’ambizioso club parigino rivale del PSG, che da poco più di un anno è di proprietà di Bernard Arnault, il settimo uomo più ricco al mondo.

Con un colpo di scena concretizzatosi nelle ultime ore, Ciro Immobile lascia seduta stante il Bologna, dove era arrivato dalla Turchia appena la scorsa estate, per trasferirsi a Parigi. Non nella corazzata PSG, ma nel nuovo ambiziosissimo Paris FC. Non casca comunque male l'ex attaccante della nazionale, che è stato convinto dal progetto di una società in prepotente ascesa, da quando alla fine del 2024 la maggioranza della proprietà (il 52,4%, al suo fianco c'è anche la Red Bull con il 10,6%) è passata nelle mani del settimo uomo più ricco al mondo, Bernard Arnault (patrimonio stimato in quasi 200 miliardi di euro). Si tratta del boss della LVMH, il colosso del lusso che possiede marchi iconici di moda, vini e gioielli come Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Moet & Chandon, Bulgari, Tiffany, TAG Heuer, Hublot.

Bernard Arnault con Roger Federer alla collezione Dior presentata a giugno 2025

Ciro Immobile al Paris FC: ricco contratto fino al 2027

Immobile, che compirà 36 anni il 20 febbraio, farà domani le visite mediche nella capitale francese e poi firmerà un contratto fino al 2027 che sicuramente sarà all'altezza della ricchezza della proprietà. Il giocatore di Torre Annunziata era invece legato al Bologna ancora per 6 mesi, senza alcuna prospettiva di rinnovo.

La sua esperienza in rossoblù non si può certo definire entusiasmante, visto che per tutti i primi mesi è stato fermo ai box per un infortunio muscolare. Tornato arruolabile a inizio dicembre, è sceso in campo 9 volte per spezzoni di partita, chiudendo con appena 227 minuti totali e zero gol segnati.

Ciro Immobile lascia il Bologna dopo pochi mesi senza alcuna traccia

Immobile troverà altri due calciatori italiani appena arrivati al Paris FC

Il Paris FC ha convinto Immobile non solo con un contratto più lungo e ricco, ma anche prospettandogli che sarà al centro del progetto. Ciro dovrebbe affiancare in attacco – o scalzare come unica punta – l'ivoriano Jean-Philippe Krasso, che è stato il trascinatore del club nella scorsa stagione conclusasi con la promozione.

Il club di Arnault – che è attualmente 14simo in classifica – cercava un uomo copertina dal grande impatto mediatico e Immobile risponde esattamente a quel profilo. A Parigi il bomber campione d'Europa troverà un ambiente accogliente, visto che il club ha tesserato recentemente anche altri due calciatori italiani, Diego Coppola e Luca Koleosho, entrambi arrivati in prestito.