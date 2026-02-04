Chivu sbotta dopo Inter-Torino: “Siamo in semifinale e criticate? Io non capisco più un c*zzo…”

La vittoria di Coppa Italia contro il Torino fa sorridere Chivu che vede l’Inter in semifinale e in corsa su tutti i fronti. Ma non ci sta quando il discorso cade sul problema derby, a ridosso del prossimo impegno contro o Como o Napoli: “Ci siamo qualificati e si critica? Ma io allora non capisco più un c*zzo di calcio…”

Cristian Chivu si prende le semifinali di Coppa Italia contro il Torino e lo fa vincendo soffrendo sul neutro di Monza con un 2-1 che premia la miglior qualità messa in campo malgrado il massiccio turnover che ha deciso di schierare, con tanti rincalzi e i titolari a riposare. Una prova di consapevolezza che la rosa è completa, ricca e offre soluzioni alternative, anche se il tecnico nerazzurro nel post gara mostra un malcelato rammarico sul mercato appena concluso senza alcun rinforzo: "Purtroppo il mercato è sempre bastardo e non è successo niente". Poi lo sfogo sul derby col Milan: "Siamo in semifinale e si fanno polemiche? Vuol dire che io non capisco più un c*zzo di calcio…"

Chivu e la polemica sulla semifinale vicina al derby: "Davvero criticate la qualificazione?"

Una vittoria che tiene in gioco l'Inter su tre fronti, continuando in Coppa Italia verso le semifinali dove attenderà o il Napoli o il Como. Questo il punto di partenza del pensiero di Cristian Chivu che si prende il successo e la qualificazione. Con una squadra profondamente rivista e corretta "per gestire il nostro gennaio e anche il nostro febbraio" sottolinea il tecnico nerazzurro che poi in conferenza stampa sbotta su chi gli fa notare che la semifinale di Coppa Italia sarà vicinissima al derby col Milan: "Scusate ho capito bene? Arriviamo in semifinale e c'è una critica? Io non capisco proprio più un c*zzo di calcio… andiamo in semifinale e questo viene criticato? Noi dobbiamo avere ambizione. Giocheremo la semifinale, poi giocheremo il derby e giocheremo tutte le partite che ci sono. Si può vincere, si può perdere ma andremo avanti con convinzione e soprattutto gestendo le energie" ha poi concluso, visibilmente infastidito. "Vinceremo, perderemo, ma sempre a testa alta".

Chivu e il rammarico di mercato: "Spesso è bastardo… la società ci ha provato"

Nel post gara Chivu su è anche soffermato su una sessione di mercato in cui tanti nomi si sono fatti e nessuno è arrivato, lasciando qualche rammarico: "Non ho avuto rinforzi anche se un allenatore e una squadra potrebbero sempre migliorare. Si parla spesso di come migliorare, di quello che ci servirebbe ma non sempre va a buon fine e va bene così. La società ha provato fino in fondo a fare quello che si era richiesto, che io ho richiesto" ha poi spiegato Chivu: "Purtroppo il mercato è sempre bastardo e non è successo niente"

La forza dei giovani, Chivu sfrutta l'Under23: "Tutti possono essere utili in questa lunga stagione

Nessuna polemica verso la società ma una considerazione che è figlia di ciò che si è visto a Monza, con un apio di under23 in campo e tanti panchinari che avevano avuto meno minutaggio a vantaggio dei titolarissimi di cui si è dovuto centellinare forze ed energie. "I ragazzini ci possono dare una mano, ma ho un gruppo alla fine valido. Devo fare i complimenti a tutti coloro che lavorano in Under23. Stasera abbiamo fatto le scelte in base a chi aveva energia, serviva gamba, fisico, presenza. Tutti possono essere utili in questa lunga stagione".